Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Trotz der Umstände rund um Covid-19 lassen sich viele Deutsche ihren wohlverdienten Sommerurlaub nicht vermiesen. Der Bayerische Wald oder die Nordsee sind beliebte Alternativen zu den klassischen Urlaubszielen im Süden. Auch Tagesausflüge und Städtereisen innerhalb Deutschlands erfreuen sich großer Beliebtheit.

Urlaub 2020 trotz Corona – ein Überblick

Auch wenn in Deutschland schon in vielen Bereichen Lockerungen zu spüren sind, bleibt Corona weltweit immer noch eine ernste Bedrohung. Aus dem Grund hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung hinsichtlich "nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland" ausgesprochen. Diese gilt vorerst bis einschließlich 31. August 2020.

Seit 15. Juni ist aber die Reisewarnung für viele Länder bereits aufgehoben. Innerhalb des EU- und Schengen-Raums können sich Urlauber weitestgehend frei bewegen (eine Übersicht mit den Ländern, in denen Sie sich frei bewegen können, finden Sie unterhalb des Artikels).

Reisen in Zeiten der Pandemie

Für diese Länder gilt die Reisewarnung nicht

Für die Mitgliedstaat der Europäischen Union : Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland*, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden*, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern

: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland*, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden*, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Republik Zypern Für Schengen-assoziierte Staaten : Island, Liechtenstein, Norwegen*, Schweiz

: Island, Liechtenstein, Norwegen*, Schweiz Für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, Andorra, Monaco, San Marino und für den Vatikanstaat

*Die Aufhebung der Reisewarnung kann durch nationale Einreisesperren, die über den 15. Juni 2020 hinaus bestehen bleiben, oder durch Nichterfüllung der Pandemiekriterien verzögert werden. Überschreitet ein Land die Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von weniger als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen, bleibt die Reisewarnung bestehen oder wird wieder ausgesprochen.

Reisefreiheit nur bedingt möglich

Bitte beachten Sie, dass es nicht bedeutet, dass jede Reise in genannte Länder ohne Einschränkung möglich ist. Einzelne Länder können weiterhin Einreisen beschränken oder eine Quarantäne bei der Einreise vorsehen.