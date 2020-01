Sixt Transporter mieten: 3 Tage für nur 49 Euro bei Penny

Einschätzung der Redaktion

Das Angebot von Sixt in Kooperation mit Penny ist super, denn wann hat man schon einmal die Gelegenheit, einen Transporter/Lkw 3 Tage lang für insgesamt 49 Euro zu mieten? Allerdings wird das Angebot nicht an allen Standorten angeboten. Wo, kann unter Abholung & Rückgabe* geprüft werden.





