Am 11. November ist Singles Day - sichere dir die besten Angebote

sichere dir die besten Angebote Media Markt, Saturn, Lidl, Douglas & Co.: Hier erhältst du starke Rabatte zum Singles Day

Hier erhältst du starke Rabatte zum Singles Day Das sind einige der besten Schnäppchen in diesem Jahr

Der Singles Day, das Shopping-Highlight des Jahres, findet wie jedes Jahr am 11. November statt. Bei Media Markt* und Saturn*, Adidas*, Teufel* oder About You* warten wieder tolle Angebote auf alle Schnäppchenjäger, bei denen du ordentlich sparen kannst. Wir stellen dir die besten Schnäppchen und Aktionen zum Singles Day 2022 vor.

Singles Day 2022: Die besten Schnäppchen und Angebote

Der Singles Day am 11. November ist der wichtigste Tag des Jahres für Chinas Online-Händler Alibaba und wird auch hierzulande immer populärer. Auf 74,1 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also 62,93 Milliarden Euro, bezifferte der chinesische Handelsriese Alibaba seine Singles-Day-Umsätze 2020. 2021 konnte dann sogar ein Rekord-Umsatz von 139 Milliarden US-Dollar verzeichnet werden - ein lohnendes Geschäft also und selbsterklärend, warum auch immer mehr deutsche Händler beim Singles-Day-Hype mitmischen.

Der Vergleich zum Thanksgiving-Wochenende in den USA inklusive Black Friday und Cyber Monday ist geradezu schockierend: Im Rahmen des ganzen wochenlangen Schnäppchen-Spektakels wird gerade einmal ein Viertel des Umsatzes erzielt, den der Singles Day an einem einzigen Tag schafft. Der gigantische Erfolg lockt Nachahmer, und so ist es nicht verwunderlich, dass der Singles Day dabei ist, sich auch in Deutschland zu etablieren. Etliche Händler machen am 11.11. mit und locken mit hohen Rabatten, zum Beispiel der Lidl Online-Shop*, Media Markt* und viele weitere.

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Singles Day übrigens einmal ganz klein angefangen: 1993 riefen alleinstehende Studenten der Universität von Nanjing den Singles Day ins Leben. Sie machten einander kleine Geschenke, um sich gegenseitig ihre Aufmerksamkeit zu zeigen.

Das sind die besten Angebote zum Singles Day 2022 im Überblick

Media Markt* startet den Singles Day bereits am 10. November ab 20 Uhr - ab dann lassen sich exklusive Elektronik-Schnäppchen abstauben. Unter anderem tolle Angebote aus den Bereichen Smartphones, TV und Audio und Haushaltsgroßgeräte. Bei den Angeboten handelt es sich um "Preiskracher aus so gut wie jeder Kategorie". Die konkreten Angebote werden erst kurzfristig bekannt gegeben - wenn du keine Infos verpassen möchtest, solltest du dich schnell für den Newsletter* anmelden.

abstauben. Unter anderem tolle Angebote aus den Bereichen Smartphones, TV und Audio und Haushaltsgroßgeräte. Bei den Angeboten handelt es sich um "Preiskracher aus so gut wie jeder Kategorie". Die konkreten Angebote werden erst kurzfristig bekannt gegeben - wenn du keine Infos verpassen möchtest, solltest du dich schnell für den Newsletter* anmelden. Ebenfalls mit von der Partie ist Saturn*: Hier ist der Singles Day ähnlich aufgebaut wie bei Media Markt. Der Singles Day startet auch hier bereits am 10. November ab 20 Uhr und bietet euch krasse Schnäppchen und echte Technik- und Elektronik-Highlights.

und echte Technik- und Elektronik-Highlights. Beim Online-Riesen Amazon gibt es zwar keinen Singles Day, dafür aber den frühen Black Friday*, der traditionell die Black Friday Schnäppchen-Tage einläutet.

gibt es zwar keinen Singles Day, dafür aber den frühen Black Friday*, der traditionell die Black Friday Schnäppchen-Tage einläutet. Auch Hunkemöller* hält am Singles Day ordentliche Rabatte parat - spare hier ganze 20 Prozent .

parat - spare hier ganze . Der Discounter Lidl feiert die Single Day Deals* - und das bereits seit 30. Oktober. Seit diesem Datum gibt es nämlich bereits täglich spezielle 24-Stunden-Deals , das Highlight folgt allerdings am eigentlichen Singles Day am 11. November: An diesem Tag gibt es exklusive Top-Deals erneut stark reduziert .

feiert die Single Day Deals* - und das bereits seit 30. Oktober. Seit diesem Datum gibt es nämlich bereits täglich spezielle , das Highlight folgt allerdings am eigentlichen Singles Day am 11. November: An diesem Tag gibt es . Frankens größte Singlebörse single.infranken.de schenkt dir zum Singles Day einen Premium-Gutschein: Gib einfach den Code singlesday2022 ein!

Gib einfach den Code ein! Wer nach Nike-Produkten Ausschau hält, sollte sich mal bei About You* umsehen. Hier gibt es nämlich bereits starke Rabatte auf Leggings, Shirts, Caps und Schuhe . Ob auch im Nike-Online-Shop* Singles-Day-Schnäppchen abzustauben sind, bleibt noch abzuwarten.

Ausschau hält, sollte sich mal bei About You* umsehen. Hier gibt es nämlich bereits . Ob auch im Nike-Online-Shop* Singles-Day-Schnäppchen abzustauben sind, bleibt noch abzuwarten. Bei Douglas* ist der Singles Day "der perfekte Anlass, um dich selbst zu zelebrieren", was dir mithilfe stark reduzierter Produkte wie dem Make-Up-Adventskalender*, einem Home Spa Set* und zahlreichen weiteren Beauty-Produkten gelingt.

wie dem Make-Up-Adventskalender*, einem Home Spa Set* und zahlreichen weiteren Beauty-Produkten gelingt. Der Online-Händler About You* hat insgesamt über 140.000 Produkte bereits jetzt im Singles Day Sale . Hier kannst du 40 Prozent und mehr auf Schuhe, Klamotten und Accessoires sparen.

. Hier kannst du auf Schuhe, Klamotten und Accessoires sparen. Der Juwelier Christ hat ebenfalls eine ganz besondere Singles Day Aktion* am Start: Hier lassen sich bis zu 22 Prozent Rabatt auf ganz besondere Schmuck-Highlights sparen. Hierfür musst du beim Kauf lediglich den Code ME2022 eingeben und bekommst so den Rabatt gewährt. 22 Prozent Rabatt gibt es ab einem Einkaufswert von 200 Euro, 11 Prozent Rabatt ab einem Einkaufswert von 80 Euro.

hat ebenfalls eine ganz besondere Singles Day Aktion* am Start: Hier lassen sich auf ganz besondere Schmuck-Highlights sparen. Hierfür musst du beim Kauf lediglich den Code eingeben und bekommst so den Rabatt gewährt. 22 Prozent Rabatt gibt es ab einem Einkaufswert von 200 Euro, 11 Prozent Rabatt ab einem Einkaufswert von 80 Euro. Vero Moda* hat über 10.000 Kleidungsstücke und Accessoires im Singles-Day-Repertoire - da lässt sich mit Sicherheit das ein oder andere günstige Teil abstauben. U.a. gibt es tolle Rabatte auf Mäntel, Kleider, Pullover und mehr.

im Singles-Day-Repertoire - da lässt sich mit Sicherheit das ein oder andere günstige Teil abstauben. U.a. gibt es tolle Rabatte auf Mäntel, Kleider, Pullover und mehr. Im Rahmen der Warm Up Days* bei Jack & Jones lassen sich bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Produkte sparen - darunter Jacken, Hosen und vieles mehr.

lassen sich auf ausgewählte Produkte sparen - darunter Jacken, Hosen und vieles mehr. expert feiert den Happy Singles Day* und lädt ein zur Schnäppchenjagd, bei der du tolle Technik-Highlights abstauben kannst

feiert den Happy Singles Day* und lädt ein zur Schnäppchenjagd, bei der du tolle Technik-Highlights abstauben kannst Fall es ein paar neue Turnschuhe oder ein Trainingsanzug werden sollen, solltest du dich bei Adidas* umsehen. Hier kannst du bis zu 40 Prozent sparen.

sparen. In der Novembermania* bei Teufel kannst du bereits jetzt bis zu 43 Prozent auf Kopfhörer, Lautsprecher und weiteres Audio-Zubehör sparen.

kannst du bereits jetzt sparen. Flaconi* hält ebenfalls tolle Singles Day-Deals parat: Hier erhältst du starke Rabatte auf Beauty-Produkte aus den Bereichen Parfum, Pflege, Make-Up und Haare.

Am Singles Day nicht mehr single sein: Jetzt auf single.infranken.de Traumpartner finden mit unserem Gutschein für den kostenlosen Premiumzugang für drei volle Tage - Gutscheincode** singlesday.

Singles Day am 11. November: Der Anti-Valentinstag

Kurz vor der Black Friday Week (21.11. bis 28.11.2022) mit dem berühmten Black Friday und dem Cyber Monday kommen Schnäppchenjäger am Singles Day in den Genuss hoher Rabatte im Online-Handel. Vom Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen: Zwar war der Singles Day in China ursprünglich tatsächlich der Tag der Alleinstehenden, eine Art Anti-Valentinstag, aber shoppen und Schnäppchen jagen darf natürlich jeder, nicht nur Singles. Übrigens ist es kein Zufall, dass der Singles Day alljährlich am 11. November stattfindet: Der 11.11. ist das einzige Datum, das nur aus Einsen besteht.

Auch interessant: Der Cyber-Monday ist der Höhepunkt der Black Friday Woche - alles rund um den Cyber Monday 2022 erfährst du in unserem Artikel.

Am Singles Day gibt es die höchsten Preisnachlässe des Jahres

In China ist der Singles Day ein nationales Großereignis: Alibaba, dessen Kunden nach eigenen Angaben am Singles Day zu 92 Prozent per Smartphone einkaufen, zelebriert den Shopping-Rausch alljährlich mit einer großen Party. Eine riesige Leinwand präsentiert live den aktuellen Umsatz. Sänger wie Pharrell Williams, Hollywood-Star Nicole Kidman und die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing treten schon mal zusammen mit Alibaba-Chef Jack Ma in einer Fernsehgala auf, um für den Verkaufstag zu werben. Überhaupt spielt das Fernsehen für den Singles Day in China eine entscheidende Rolle: Teleshopping genießt dort einen ganz anderen Status als beispielsweise hierzulande.

Eine interessante Beobachtung bezüglich der Preisnachlässe hat die Schnäppchen-Plattform MyDealz gemacht. Diese scheint zu belegen, dass es die fettesten Rabatte auf viele Produkte am Singles Day gibt - und nicht am Black Friday: "Auffällig oft sanken die Preise für Elektronik-Artikel am Singles Day stärker als am Black Friday", schreibt MyDealz. "Beim Kauf von Fernsehern (Singles Day: 30,2 % vs. Black Friday: 25,4 %), Haushaltsgeräten (29,5 % vs. 28,1 %), Küchengeräten (28,8 % vs. 26,2 %), Kameras (25,8 % vs. 23,6 %) sowie Smartphones und Tablets (20,8 % vs. 18,9 %) konnten Verbraucher so am Singles Day durchschnittlich mehr sparen als am Black Friday. Dies könnte auch daran liegen, dass Elektronik-Artikel meist in Fernost gefertigt werden - der Region also, in der der Singles Day am stärksten verbreitet ist."

Das Verbraucherportal kommt zu einem überraschend eindeutigen Ergebnis: "Im Vergleich zu den 16 Warengruppen, die auch dieses Jahr am Singles Day die höheren Rabatte versprechen, wirkt der Blick auf die Produkte, die am Black Friday stärker reduziert werden, recht dürftig: Insgesamt hat mydealz die durchschnittlichen Rabatte für 32 Warengruppen analysiert. Produkte aus gerade einmal acht Warengruppen waren 2019 und 2020 am Black Friday stärker reduziert als am Singles Day."

In China warten die Leute für Großanschaffungen auf den Singles Day

Viele Kunden warten in China auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf. "Ich habe ein neues Sofa, einen Wasserfilter und Kleidung für meine Kinder gekauft", berichtete die 32-Jährige Wenwen aus Peking, die umgerechnet etwa 1300 Euro ausgab, nach dem Singles Day 2017. Gu Sifan, eine 23 Jahre alte Innenausstatterin aus Shanghai, sicherte sich einen Jahresvorrat an Cremes und Duschgels: "Die Rabatte waren allerdings letztes Jahr höher".

Für Aufmerksamkeit in Chinas sozialen Medien sorgte 2017 das Angebot eines Schnapsherstellers, der für 11.111 Yuan (umgerechnet etwa 1500 Euro) seinen Kunden einen lebenslangen Vorrat an Alkohol versprach. Zu dem Preis sollten 33 Käufer, die zuerst zugriffen, bis zu ihrem Tod mit zwölf Flaschen "Baijiu"-Schnaps pro Monat beliefert werden. Sollten sie in den nächsten fünf Jahren sterben, würde das Lieferrecht an ein Familienmitglied übertragen.

Singles Day mittlerweile auch in Deutschland populär

Jahr für Jahr etabliert sich der Singles Day in Deutschland ein bisschen mehr, Jahr für Jahr beteiligen sich mehr Händler an dem Schnäppchentag. Möglich, dass der Singles Day dem Black Friday eines Tages auch hierzulande den Rang als größte Schnäppchenaktion des Jahres abläuft. Aber noch ist es nicht so weit.

Weitere Informationen zum Black Friday 2022 findest du in unserem Artikel.

Alle Artikel rund um den Black Friday 2022 findest du außerdem in unserer Übersicht.

Mit Material der dpa.