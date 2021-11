Der Singles Day ist vorbei und die Vorbereitungen für den Black Friday laufen. Aber ein paar Online-Händler haben nicht genug und gehen in die Verlängerung: Media Markt und Saturn haben offiziell bis Samstagabend verlängert. Aber auch andere Händler haben noch Angebote für dich. Wir haben am Rabatttag die besten Schnäppchen und Rabattcodes in Deutschland für dich herausgesucht - damit du in der Flut an Angeboten nicht nicht den Überblick verlierst. Und auch jetzt lohnt es sich noch einen Blick auf die Websites der Händler zu werfen. Ob Media Markt*, Saturn*, Adidas*, Lidl*, Teufel*, Nike* oder Douglas*, bei diesen Händlerns ist für alle das Richtige dabei - ganz egal, ob single oder nicht.

Singles Day 2021 in Deutschland: Hier gibt es noch Angebote zu holen!

Der Singles Day am 11. November ist der wichtigste Tag des Jahres für Chinas Online-Händler und wird auch hierzulande immer populärer. Auf 74,1 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also 62,93 Milliarden Euro, bezifferte der chinesische Handelsriese Alibaba gestern Abend deutscher Zeit seine Singles-Day-Umsätze 2020. Gemessen am Vorjahresumsatz von 38,4 Milliarden US-Dollar konnte Alibaba damit ein Wachstum von 92,97 Prozent verbuchen und gegenüber dem Jahr 2018 sogar ein Plus von 140,58 Prozent. Allerdings fand der Singles Day dieses Jahr erstmals nicht nur am 11. November statt. Zusätzlich warb Alibaba schon vom 1. bis zum 3. November mit Rabatten.

Der Vergleich zum Thanksgiving-Wochenende in den USA inklusive Black Friday und Cyber Monday ist geradezu schockierend: Im Rahmen des ganzen wochenlangen Schnäppchen-Spektakels wird gerade einmal ein Viertel des Umsatzes erzielt, den der Singles Day an einem einzigen Tag schafft. Der gigantische Erfolg lockt Nachahmer, und so ist es nicht verwunderlich, dass der Singles Day dabei ist, sich auch in Deutschland zu etablieren. Etliche Händler machen am 11.11. mit und locken mit hohen Rabatten, zum Beispiel der Lidl Online-Shop*, Media Markt* und viele weitere.

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Singles Day übrigens einmal ganz klein angefangen: 1993 riefen alleinstehende Studenten der Universität von Nanjing den Singles Day ins Leben. Sie machten einander kleine Geschenke, um sich gegenseitig ihre Aufmerksamkeit zu zeigen.

Das sind die besten Angebote zum Singles Day 2021 im Überblick

Singles Day am 11.11.: Der Anti-Valentinstag

Kurz vor der Black Friday Week (22.11. bis 29.11.2021) mit dem berühmten Black Friday und dem Cyber Monday kommen Schnäppchenjäger am Singles Day in den Genuss hoher Rabatte im Online-Handel. Vom Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen: Zwar war der Singles Day in China ursprünglich tatsächlich der Tag der Alleinstehenden, eine Art Anti-Valentinstag, aber shoppen und Schnäppchen jagen darf natürlich jeder, nicht nur Singles. Übrigens ist es kein Zufall, dass der Singles Day alljährlich am 11. November stattfindet: Der 11.11. ist das einzige Datum, das nur aus Einsen besteht.

Am Singles Day gibt es die höchsten Preisnachlässe des Jahres

Für den 11. November verspricht der chinesische Online-Riese Alibaba* auch in diesem Jahr für 24 Stunden die höchsten Preisnachlässe des Jahres*. In China ist der Singles Day ein nationales Großereignis: Alibaba, dessen Kunden nach eigenen Angaben am Singles Day zu 92 Prozent per Smartphone einkaufen, zelebriert den Shopping-Rausch alljährlich mit einer großen Party. Eine riesige Leinwand präsentiert live den aktuellen Umsatz. Sänger wie Pharrell Williams, Hollywood-Star Nicole Kidman und die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing treten schon mal zusammen mit Alibaba-Chef Jack Ma in einer Fernsehgala auf, um für den Verkaufstag zu werben. Überhaupt spielt das Fernsehen für den Singles Day in China eine entscheidende Rolle: Teleshopping genießt dort einen ganz anderen Status als beispielsweise hierzulande.

Eine interessante Beobachtung bezüglich der Preisnachlässe hat die Schnäppchen-Plattform MyDealz gemacht. Diese scheint zu belegnt, dass es die festtesten Rabatte auf viele Produkte am Singles Day gibt - und nicht am Black Friday: "Auffällig oft sanken die Preise für Elektronik-Artikel am Singles Day stärker als am Black Friday", schreibt MyDealz. "Beim Kauf von Fernsehern (Singles Day: 30,2 % vs. Black Friday: 25,4 %), Haushaltsgeräten (29,5 % vs. 28,1 %), Küchengeräten (28,8 % vs. 26,2 %), Kameras (25,8 % vs. 23,6 %) sowie Smartphones und Tablets (20,8 % vs. 18,9 %) konnten Verbraucher so am Singles Day durchschnittlich mehr sparen als am Black Friday. Dies könnte auch daran liegen, dass Elektronikartikel meist in Fernost gefertigt werden - der Region also, in der der Singles Day am stärksten verbreitet ist."

Das Verbraucherportal kommt zu einem überraschend eindeutigen Ergebnis: "Im Vergleich zu den 16 Warengruppen, die auch dieses Jahr am Singles Day die höheren Rabatte versprechen, wirkt der Blick auf die Produkte, die am Black Friday stärker reduziert werden, recht dürftig: Insgesamt hat mydealz die durchschnittlichen Rabatte für 32 Warengruppen analysiert. Produkte aus gerade einmal acht Warengruppen waren 2019 und 2020 am Black Friday stärker reduziert als am Singles Day."

In China warten die Leute für Großanschaffungen auf den Singles Day

Viele Kunden warten in China auf den Singles Day und schieben geplante Großeinkäufe bis dahin auf. "Ich habe ein neues Sofa, einen Wasserfilter und Kleidung für meine Kinder gekauft", berichtete die 32-Jährige Wenwen aus Peking, die umgerechnet etwa 1300 Euro ausgab, nach dem Singles Day 2017. Gu Sifan, eine 23 Jahre alte Innenausstatterin aus Shanghai, sicherte sich einen Jahresvorrat an Cremes und Duschgels: "Die Rabatte waren allerdings letztes Jahr höher".

Für Aufmerksamkeit in Chinas sozialen Medien sorgte 2017 das Angebot eines Schnapsherstellers, der für 11.111 Yuan (umgerechnet etwa 1500 Euro) seinen Kunden einen lebenslangen Vorrat an Alkohol versprach. Zu dem Preis sollten 33 Käufer, die zuerst zugriffen, bis zu ihrem Tod mit zwölf Flaschen "Baijiu"-Schnaps pro Monat beliefert werden. Sollten sie in den nächsten fünf Jahren sterben, würde das Lieferrecht an ein Familienmitglied übertragen.

Singles Day 2020 wurde von schlechten Nachrichten überschattet

Alibaba bot 2020 nach eigenen Angaben mit zwei Millionen Produkten mehr als doppelt so viele Waren auf seinen Plattformen an wie im Vorjahr. In der Spitze seien 583.000 Bestellungen pro Sekunde abgegeben worden.

Überschattet wurden die starken Verkäufe beim «Singles Day» für Alibaba im vergangenen Jahr von gleich mehreren schlechten Nachrichten, die der Konzern in den vergangenen Tagen hinnehmen musste. So stoppten chinesische Regulatoren vergangene Woche überraschend den Börsengang der Finanztochter Ant Group. Zudem gibt es Bedenken, dass die Aufsichtsbehörden in China versuchen wollen, die enorme Marktmacht von Alibaba und anderen chinesischen Tech-Firmen mit neuen Regeln einzudämmen. Der Aktienkurs von Alibaba gab kurzzeitig deutlich nach.

Alibaba hatte das Einkaufsfestival wie gewohnt am Vorabend mit einer großen Gala eingeläutet. In diesem Jahr trat Katy Perry als Stargast auf, die allerdings wegen der Corona-Pandemie nur zugeschaltet werden konnte.

Singles Day mittlerweile auch in Deutschland populär

Jahr für Jahr etabliert sich der Singles Day in Deutschland ein bisschen mehr, Jahr für Jahr beteiligen sich mehr Händler an dem Schnäppchentag. Möglich, dass der Singles Day dem Black Friday eines Tages auch hierzulande den Rang als größte Schnäppchenaktion des Jahres abläuft. Aber noch ist es nicht so weit.

Alle Infos rund um den Black Friday 2021 findest du hier.

