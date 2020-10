Wollten Sie sich schon immer mal einen sehr großen Fernseher kaufen, fanden die Preise aber unverhältnismäßig hoch? Dann bietet der Amazon Prime Day Ihnen jetzt die Chance, sich so ein Riesen-Ding zuzulegen! Unter den sehr großen Fernsehern ab 70 Zoll gibt es einige tolle Schnäppchen, bei denen Sie bis zu 50 Prozent auf den Normalpreis sparen können. Wir haben die verlockendsten Angebote für Sie. Aber Achtung: Sie müssen schnell sein, denn der Prime Day ist nur noch heute.

Amazon Prime Day: Das sind die reduzierten Mega-Fernseher

Ganz schön groß ist der Samsung QLED 4K Q60T*. Dieser Fernseher verfügt über eine Bildschirmgröße von 75 Zoll, das entspricht 189 Zentimetern. Die Bildqualität ist durch den Quantum Prozessor Lite hervorragend und bietet Ihnen 100% Farbvolumen. Durch den Prozessor wird der Farbkontrast erhört, das HDR bietet Ihnen ein unendliches Farbspektrum. Die Dual LED-Hintergrundbeleuchtung trägt ebenso zu einem perfekte Seh-Genuss bei. Der TV kann mit der SmartThings-App verbunden werden, wodurch Sie alle Geräte Ihres Smarthomes direkt am Fernseher steuern können. Der Samsung QLED-TV kostet am Amazon Prime Day noch 1.298, 28 Euro - Sie sparen zehn Prozent gegenüber dem Normalpreis.

Ebenfalls sehen lassen kann sich der LG 75UN71006LC*. Er verfügt über eine Bildschirmgröße von 75 Zoll (189 Zentimeter) und gibt Bilder in einer Auflösung von 4K wieder. Der Fernseher beinhaltet einen Quad Core 4K Prozessor mit einer zweistufigen Rauschreduzierung und AI-Sound. Es lässt sich ein spezieller Filmmaker-Mode einstellen, wodurch das Bild so wiedergegeben wird, wie es der Regisseur des Films gewollt hätte. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem LG-Fernseher um einen Smart-TV. Das heißt, dass sie sowohl den Google Assistant, als auch Alexa oder AirPlay2/HomeKit verwenden können. Diesen Riesen-TV bekommen Sie nur noch heute im Rahmen des Amazon Prime Days für 797,05 Euro anstatt 1.599 Euro - Sie sparen also ganze 50 Prozent!

Auch der Samsung QLED 4K Q70T* beeindruckt mit einer Bildschirmgröße von 75 Zoll (189 Zentimeter). Der im Fernseher verbaute Quantum Prozessor 4K ist intelligent und passt die Bildqualität ununterbrochen an. Durch das 4K AI Upscaling werden die Bildinhalte unentwegt auf eine 4K-Qualität verbessert. Auch für alle, die am TV zocken möchten, eignet sich dieser ganz besonders: Der Real Game Enhancer+ sorgt dafür, dass Unschärfen in schnellen Szenen verringert werden und dunkle Szenen automatisch aufgehellt werden. Bei diesem Fernseher sparen Sie ganze 230,66 Euro (12 Prozent) - der TV kostet heute am Prime Day nur noch 1.638, 34 Euro.

Auch ein tolles Schnäppchen unter den sehr großen Fernsehern: Der Philips 70PUS7555/12*. Er ist um unglaubliche 24 Prozent reduziert und kostet heute am Prime Day preiswerte 669 Euro. Die Bildschirmgröße dieses Fernsehers beträgt 70 Zoll (178 Zentimeter). Sie bekommen das volle Farbspektrum und reichhaltige Kontraste durch den P5 Perfect Picture Engine und HDR10+. Durch Dolby Vision und Dolby Atmos kann der TV im Handumdrehen in ein Heimkino umgewandelt werden. Auf diesem Smart-TV lassen sich die unzähligen Apps wie Youtube oder Netflix ganz einfach mithilfe des Saphi Smart TV überblicken.

Neben diesen sehr großen Fernsehern finden sich auf der Aktions-Seite noch zahlreiche kleinere Modelle. Wer von den großartigen Prime Day-Rabatten profitieren möchte, muss sich allerdings beeilen: Die Angebote gelten nur noch heute.

Tipp: Heute ist Prime Day bei Amazon! Die besten Schnäppchen und unsere Empfehlungen haben wir in einem separaten Artikel für Sie zusammengefasst.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.