Sicher auf dem Rad: Fahrrad-Rücklicht wird zum Verkaufsschlager

Die passenden Fahrrad-Leuchten gehören zu jedem Fahrrad dazu. Gerade in der Morgen- oder Abenddämmerung, nachts oder in der dunklen Jahreszeit kann ein gutes Rücklicht Leben retten.

Fischer steht mit seinem Twin-Rücklicht mit 360° Bodenleuchte* auf Platz eins der Amazon-Bestsellerliste. Wir stellen Ihnen das Rücklicht vor und erklären Ihnen die Vorzüge des Verkaufsschlagers.

Bestseller: Fischer Twin-Rücklicht mit Bodenleuchte

Das innovative Twin-Rücklicht von Fischer* ist zurecht der absolute Bestseller unter den Fahrrad-Rücklichtern auf Amazon. Es projiziert einen 360° Lichtkreis rund um das Fahrrad, wodurch Sie kein Autofahrer übersehen wird. So werden die anderen Verkehrsteilnehmer außerdem darauf hingewiesen, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Die Vorteile der Leuchte im Überblick:

Das Rücklicht verfügt über eine besonders leistungsstarke High-Power-LED. Außerdem sind insgesamt fünf LEDs in der Rückleuchte verbaut, was die Sichtbarkeit enorm erhöht.

Bei dem Akku handelt es sich um einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, den man ganz einfach über ein USB-Kabel aufladen kann. Die Ladedauer beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Das Rücklicht leuchtet dann für circa 240 Minuten.

Montieren lässt sich die Fahrrad-Rückleuchte einfach und komplett ohne Werkzeug. Die Universalhalterung mit Schnellverschluss lässt sich zügig und unkompliziert an das Fahrrad anbringen.

Auch im Regen problemlos: Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und sehr robust.

Preisgünstig: Das Rücklicht kostet gerade einmal 13,99 Euro.

Fazit: Wer sich auf seinem Fahrrad sicherer fühlen will, für den ist die hier vorgestellte Fahrrad-Rückleuchte von Fischer eine Überlegung wert. Mit gerade einmal 13,99 Euro ist sie sehr preisgünstig und bietet Ihnen auch bei Dunkelheit viel mehr Schutz als herkömmliche Rücklichter.

