Achtung, Angebote-Alarm für Ihr Zuhause: Bei Möbel Schulze, dem Einrichtungshaus in Rödental, gibt es vom 11. bis 23. Mai unglaubliche Schnäppchen, Sonderangebote im Bereich Küchen, Haushaltswaren, Leuchten, Teppiche, Sofas, Wohnwände, Schlafzimmer, Esszimmer-, Bad- und Gartenmöbel.

Sparen Sie mit der Gutschein-Aktion

Zusätzlich zu den Angeboten im Zeitraum vom 11. bis zum 23. Mai gibt es ein einzigartiges Gutschein-Angebot zum Sparen: Ab einem Einkaufswert von 99 Euro in der Boutique-/Teppich- und Leuchten-Abteilung erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 25 Euro gratis dazu*.

Das Einrichtungshaus Schulze in Rödental hat alles, um Ihren persönlichen Traum vom Wohnen zu erfüllen. Wir stellen Ihnen einige Highlights vor, bei denen Sie sparen und gleichzeitig super Qualität genießen. Alle Angebote finden Sie in den aktuellen Prospekten von Möbel Schulze.

Super Angebote für neue Küchen

Möbel Schulze bietet spannende Deals und Angebote rund um moderne Küchen. Lassen Sie sich von der ansprechenden Optik inspirieren, nutzen Sie eine persönliche Beratung und profitieren Sie von den besonderen Angeboten zu Küchen mit absoluten Sonderkonditionen! Auf alle E-Geräte gibt es jetzt außerdem 5 Jahre Garantie.

Das Schönste für Zuhause – Haushaltswaren, Leuchten, Teppiche mit bis zu 62% Rabatt

Geben Sie Ihrem Zuhause das besondere I-Tüpfelchen und entdecken Sie die besonderen Schnäppchen rund um Haushaltswaren, Leuchten und Teppiche. Auf Haushaltswaren gibt bis zu 62% Rabatt, auf Leuchten gibt es bis zu 21% Rabatt, Teppiche haben bis zu 43% Rabatt. Nutzen Sie auch die Gutschein-Aktion: Ab einem Einkaufswert von 99 Euro in der Boutique-/Teppich- und Leuchten-Abteilung erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 25 Euro gratis dazu*.

Highlight: 5-teiliges Topfset von BSF

Edelstahl 18/10

für alle Herdarten geeignet

bestehend aus: Stielkasserolle mit einem Durchmesser von ca. 16 cm

mit einem Durchmesser von ca. 16 cm Bratentopf mit einem Durchmesser von ca. 20 cm

mit einem Durchmesser von ca. 20 cm Kochtopf mit einem Durchmesser von ca. 16 cm, 20 cm und 24 cm

mit einem Durchmesser von ca. 16 cm, 20 cm und 24 cm für nur 89 Euro statt 239 Euro

Bequeme Sofas und moderne Wohnwände mit bis zu 59% Rabatt

Nach Hause kommen und sich sofort wohlfühlen: Möbel Schulze beeindruckt mit schönen Möbeln für Ihr Wohnzimmer. Entdecken Sie die Angebote zu Design-Sofas und modernen Wohnwänden. Die günstigen Sofas überzeugen mit bis zu 59% Rabatt. Stilvoll, zeitlos und elegant zugleich: Moderne Wohnwände bekommen bis zu 44% Rabatt.

Highlight: Umfangreiche und moderne Wohnlandschaft von modulmaster

Bezug Stoff Campa nougat

Metallfuß

Canapé mit Armteil links

2-Sitzer ohne Armteile

Sitzecke und 1,5-Sitzer mit Anstellhocker rechts

Stellmaß ca. 163x289x214 cm

Bezug: 65% Polyester, 35% Polypropylen

ohne Zierkissen und Decke

individuelle Auswahl der 2 Sitzhöhen: 45 cm oder 48 cm und 2 Fußformen

für nur 1.199 Euro statt 2.975 Euro

Top-Angebote rund ums Schlafzimmer mit bis zu 53% Rabatt

Ein Traum in Günstig: Der perfekte und tiefe Schlaf muss mit den Angeboten von Möbel Schulze nicht teuer sein. Lassen Sie sich von den Schnäppchen rund ums Schlafzimmer, Boxspringbetten und Matratzen inspirieren. Rund ums Schlafzimmer gibt es bis zu 53% Rabatt, auf Betten und Matratzen gibt es bis zu 50% Rabatt.

Highlight: Boxspringbett von comfortmaster

Obermatratze: 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern H2

Untergestell: Taschenfederkern-Matratze aus stabilem Massivholzrahmen

Topper-S, Bezug bis 60 °C waschbar

Liegefläche ca. 180x200 cm

Liegehöhe ca. 60 cm

Bezug: 100% Polyester

ohne Nachtkonsolen, Beleuchtung, Tagesdecke und Kissen

wählen Sie zwischen 5 Kopfteilen und 8 Fußtypen

für nur 1.499 Euro statt 3.020 Euro

Moderne Möbeln fürs Esszimmer und Badezimmer mit bis zu 53% Rabatt

Hier kommt man zusammen, hier lebt man, hier fühlt man sich wohl. Mit den modernen Möbeln fürs Esszimmer und für das Badezimmer wird jeder Raum zu einer Wellnessoase. Und Sie sparen: Auf Möbel fürs Esszimmer gibt es bis zu 53% Rabatt, auf Möbel für das Badezimmer bis zu 51% Rabatt.

Gartenmöbel-Angebote mit bis zu 52% Rabatt

So wird der Garten zu Hause zum perfekten Urlaubsort. Möbel Schulze bietet eine riesige Auswahl an Gartenmöbeln – so kann der Sommer und der Urlaub kommen! Top-Angebote erwarten Sie: zum Beispiel auf Sitzgruppen, Sonnenschirme, Liegen, Strandkörbe, Dekoration und vieles mehr mit bis zu 52% Rabatt.

Highlight: Swingliege

Aluminiumgestell silberfarbig

Bezug Textilien schwarz oder limette

Armlehnen mit Schaumstoffüberzug

L/B/H: ca. 152x63x82 cm

für nur 99 Euro statt 159 Euro

Die Bestpreis-Garantie von Möbel Schulze

Das Einrichtungshaus Möbel Schulze in Rödental bietet Ihnen bei bester Leistung stets den günstigsten Preis. Sollte wider Erwarten der Fall eintreten, dass Sie für den gleichen Artikel nachweisbar ein günstigeres Angebot bei gleicher Leistung erhalten, unterbietet Möbel Schulze das Angebot bei Kaufabschluss um weitere 5% - garantiert! Ausgenommen Internet-Angebote.

Alle Angebote finden Sie auf der aktuellen Internetseite von Möbel Schulze.

Übrigens: Alle Hygienevorschriften werden bei Möbel Schulze strengstens eingehalten, Sie können beruhigt und entspannt shoppen!

Anfahrt und Kontakt zu Möbel Schulze

Einrichtungshaus Schulze GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 2

96472 Rödental

Telefon 09563 / 728 – 0

E-Mail info@moebel-schulze.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr

Samstag: 9.00 Uhr – 18.00 Uhr

**Gilt auf alle Neukäufe und auf unsere Listenpreise. Nicht bei schon bestehenden Aufträgen, preisreduzierter, besonders gekennzeichneter Werbeware in unserer Ausstellung. Gilt nicht auf Bücher, Oligo, B+M Leuchten, Astra, Schöner Wohnen-Teppiche, Interliving, Joop!, Kitchen Aid, Lampe Berger, RIEDEL Glas, Gourmet Berner und Sonderbestellungen, Dienstleistungen, Nähservice, Einkaufsgutscheine, Elektrokleingeräte, Ersatzteile, Serviceleistungen und Zubehör. Nicht mit anderen Vorteilsaktionen kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar. Ein Gutschein pro Person und Kauf.