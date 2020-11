Mit dem neuen SEAT Leon e-HYBRID fahren Sie rein elektrisch bis zu 60 Kilometer weit. Der Plug-in-HYBRID lädt seine Akkus beim Fahren selbst – ganz automatisch und quasi nebenbei. Oder Sie versorgen ihn per Ladekabel mit Strom. So macht Mobilität Spaß! Die Feser-Graf-Gruppe bietet aktuell zwei tolle Leasingdeals für den SEAT Leon FR 1.4 e-HYBRID und den SEAT Leon Sportstourer FR 1.4 e-HYBRID. Die Abholung und Zulassung der Autos muss noch im Jahr 2020 erfolgen!

SEAT Leon e-HYBRID Leasing-Deal – sofort lieferbar

Leasing ist eine tolle Alternative zum klassischen Kauf per Barzahlung oder der Finanzierung über einen Kredit. Und der SEAT Leon e-HYBRID bietet viele Vorteile:

Umweltfreundlich: Weniger CO2-Emissionen als Verbrennermodelle

Reichweite: Zurücklegen von kurzen Distanzen rein elektrisch, Hybridmodus für lange Distanzen, komfortabler Einstieg in die Elektromobilität

Restriktionen: Vorteile von teils kostenfreien Parkplätzen für e-Fahrzeuge in Städten, Umweltzonen europaweit befahrbar

Laden: Angebot umfassender Ladelösungen

Kosten: Attraktive Förderung, günstige Stromtarife durch Lademanagement

SEAT Leon e-HYBRID Leasingdeal für Privatkunden auf einen Blick

Sie haben die Wahl zwischen zwei Modellen: SEAT Leon FR 1.4 e-HYBRID ab 124 Euro brutto im Monat oder SEAT Leon FR Sportstourer 1.4 e-HYBRID ab 149 Euro brutto im Monat** leasen

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der e-Mobilitätsprämie eine Sonderzahlung i.H. von 4.500,-€ erbracht werden muss - diese erhalten Sie nach Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) komplett zurück, weitere Infos siehe unten

Einmalige Überführungskosten i.H. von 990,- € brutto

Beide Modelle sind sofort lieferbar

Angebot ohne Anzahlung

Flexible Gestaltung (24 oder 36 Monate Laufzeit mit 10.000, 15.000 oder 20.000 km p.a.)

inkl. Leasingratenversicherung

inkl. Winterpaket

In vier Schritten zum günstigen Traumwagen

Klicken Sie auf den roten Button „Leasingdeals jetzt ansehen“

Nehmen Sie über das Formular der Feser-Graf-Gruppe Kontakt mit dem Autohaus auf

Wählen Sie Ihr Wunschfahrzeug (Farbe, verfügbare Sonderausstattungen) unter den vorhandenen Fahrzeugen aus und lassen Sie sich ein individuelles Angebot bzw. eine individuelle Leasingbestellung mit dem Experten erstellen

Nach positiver Bonitätsprüfung durch die Hersteller-Bank erhalten Sie umgehend die Vertragsunterlagen und können Ihren Wagen noch im Jahr 2020 beim Autohaus abholen

Der Leasingdeal im Detail: SEAT Leon FR 1.4 e-HYBRID 50 kW (204 PS) 6-Gang-DSG*** ab 124 Euro im Monat**

Der SEAT Leon FR 1.4 e-HYBRID Leasingdeal lässt Autoträume wahr werden! Auf Sie wartet eine umfangreiche Serienausstattung von Müdigkeitserkennung bis Sprachsteuerung. Hier nur einige der Ausstattungsmerkmale im Überblick:

Leichtmetallräder mindestens 7 1/2J x 17

Müdigkeitserkennung; Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten;

Sprachsteuerung

Kamera und oder Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)

Spurhalteassistent

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung;

Reifendruckkontrolle

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Navigationssystem Plus

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Optional verfügbar: Voll-LED-Scheinwerfer, Wartungs- und Inspektionspaket

und vieles mehr

Der Leasingdeal im Detail: SEAT Leon FR Sportstourer 1.4 e-HYBRID 150 kW (204 PS) 6-Gang-DSG**** ab 149 Euro im Monat**

Für alle, die mehr wollen, ist der SEAT Leon FR Sportstourer 1.4 e-HYBRID mit seiner Sonderausstattung genau das Richtige! Er bietet alle Vorteile des SEAT Leon FR 1.4 e-HYBRID und noch einige zusätzliche Highlights:

Parklenkassistent mit Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten

Rückfahrkamera

Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay für Navigationssystem;

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" mit Fingerprint "SZV“

Licht- und Sichtpaket

Winter-Paket

Sportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Optional verfügbar: Leichtmetallräder „Performance I“, glanzgedreht 18, Wartungs- und Inspektionspaket

und vieles mehr

Vorteile beim Leasing eines Fahrzeugs

Leasing bietet gegenüber dem klassischen Kauf eines Autos zahlreiche Vorteile, einige haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Planungssicherheit durch feste Monatsraten

Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Laufzeiten und Kilometerleistungen

Keine teuren Reparaturen oder unvorhersehbaren Risiken

Keine außergewöhnlichen Risiken, wie z.B. ein erhöhter Wertverlust aufgrund politischer Entscheidungen wie beispielsweise Fahrverbote

Kein Restwertrisiko, nach Ihrer Vertragslaufzeit geben Sie Ihr Auto bequem bei Ihrem Händler zurück

Immer „up to date“ unterwegs: neben moderner und innovativer Technologie bieten aktuelle Fahrzeugmodelle in der Regel deutlich günstigere Verbrauchswerte und eine höhere Umweltfreundlichkeit sowie mehr Komfort und Sicherheit

Gut abgesichert durch die Leasingratenversicherung Plus, die bis zu 12 Monatsraten bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder im Krankheitsfall übernimmt

Förderungen und Vorteile: e-Mobilitätsprämie sichern

Der Umweltbonus macht den Kauf von Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen derzeit noch lukrativer. Bis Ende 2020 spart der abgesenkte Mehrwertsteuersatz zusätzlich Geld. Der Umweltbonus setzt sich zusammen aus einem Bundesanteil (BAFA-Prämie) und einem Herstelleranteil. Die e-Mobilitätsprämie für den neuen SEAT Leon e-HYBRID summiert sich aktuell auf 7.110 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus einem Bundesanteil in Höhe von 4.500 Euro und dem SEAT Herstelleranteil von 2.610 Euro brutto. Beim Leasing müssen Sie als Kunde für den Bundesanteil zunächst in Form einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Anschließend lassen Sie sich diesen durch eine Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erstatten.

*Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

**Beispielangebot bei 24 Monaten Laufzeit mit 10.000 km p.a.

***Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 1,4 l/100km; CO2-Emission kombiniert, g/km: 32 g/km;// Stromverbrauch: kombiniert 12,0 kWh/100 km Effizienzklasse: A+

****Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 1,5 l/100km; CO2-Emission kombiniert, g/km: 34 g/km;// Stromverbrauch: kombiniert 12,3 kWh/100 km Effizienzklasse: A+