Saugroboter von iRobot bei Lidl: Sparen Sie 320 Euro

Holen Sie sich jetzt den Saugroboter Roomba 965 von iRobot beim Discounter Lidl* und sparen Sie bares Geld: Ab dem 12. Dezember können Sie sich das leistungsstarke Gerät für nur 479 Euro anstatt der üblichen 799 Euro sichern*. Sie sparen damit 40 Prozent und ganze 320 Euro. Was das Gerät alles kann? inFranken.de sagt es Ihnen.

Saugroboter sind tolle Haushaltshelfer und nehmen Ihnen eine Menge Arbeit ab. Der Roomba 965* macht das unauffällig und vor allem selbstständig. Wir stellen Ihnen den Saugroboter vor.

Der Roomba 965 von iRobot: Die Spezifikationen

iAdapt 2.0 Navigation für eine gründliche und effiziente Reinigung Ihres Zuhauses. Ob unter Möbeln, an Hindernissen vorbei oder an Wänden entlang

Erstellen Sie Ihren eigenen Reinigungs-Zeitplan per App. Sie können den Roomba so von überall aus starten oder ihn selbstständig arbeiten lassen

Drei-Stufen-Reinigungssystem: Aufwirbeln, Aufkehren und Aufsaugen. Fünf mal höhere Saugkraft als bei den Vorgängern für besseres Reinigen von Teppichböden o.ä.

Reinigungsprogrammierung für bis zu sieben Reinigungsläufe pro Woche

Benutzerdefinierte Reinigungseinstellungen wählbar

Anzeige über Reinigungsprozess

WLAN-fähig

Akkulaufzeit: ca. 75 Minuten

Selbstaufladend

Staubbehältervolumen: ca. 0,6 Liter

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.