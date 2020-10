Der Amazon Prime Day winkt mit großartigen Angeboten, unter anderem aus dem Elektronik- und Multimediabereich. Nur noch heute gibt es ganz exklusiv viele SanDisk-Produkte stark reduziert. Dabei betragen die Rabatte bis zu -61 Prozent.

Prime Day: Das sind die SanDisk-Angebote

Für alle Fans der Nintendo Switch* gibt es jetzt ganz exklusiv die microSDXC UHS-I Speicherkarte* für günstige 18,99 Euro - Sie sparen dabei ganze 20 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Die Micro-SD-Karte gibt es in den Größen 64 GB, 128 GB und 256 GB. Die Speicherkarte ermöglicht, dass Sie schnell und problemlos Ihre Spiele sichern können - die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei 100 MB/s. Der Hersteller verspricht eine Garantie von 30 Jahren (eingeschränkte Langzeitgarantie).

Ebenfalls ein Hammerschnäppchen: Die SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte*. Die Speicherkarte kostet Sie nur 15,99 Euro statt den üblichen 40,99 Euro. Das bedeutet, dass Sie unglaubliche 61 Prozent sparen. Diese Micro-SD-Karte eignet sich für alle gängigen Android-Smartphones, sowie für Tablets, Actioncams und Drohnen. Die Lesegeschwindigkeit beträgt 160 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit 90 MB/s - sie ist also extrem schnell. Die Speicherkarte ist temperaturbeständig und und röntgensicher und außerdem gefeit gegen Wasser und Stöße.

Auch das SanDisk Ultra USB 3.0 Flashlaufwerk* kann sich sehen lassen: Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von Dateien von bis zu 130 MB/s bietet das Flashlaufwerk einen zehn mal schnelleren Zugriff. Der USB-Stick ist speziell gesichert, damit Unbefugte Ihre Dateien nicht einsehen können und kommt mit einer Speicherkapazität von 512 GB daher. Sie sparen dabei 30 Prozent - statt ehemals 74,01 Euro gibt es das Flashaufwerk für nur 51,99 Euro.

Für alle iPhone-Nutzer bietet sich dieses Schnäppchen an: Das SanDisk iXpand Go Flash-Laufwerk* ist für alle Apple-Smartphones geeignet. Der Stick verfügt über eine Speicherkapazität von 128 GB und kostet gerade einmal 33,99 Euro - eine Ersparnis von 42 Prozent gegenüber dem Normalpreis. Das Flash-Laufwerk wird direkt an iPhone oder Tablet angeschlossen und Dateien können bequem übertragen werden. Durch sein Design kann der Stick einfach am Schlüsselbund angebracht werden, wodurch Sie Ihre Dateien immer zur Hand haben.

Neben den hier vorgestellten Angeboten, gibt es noch viele weitere SanDisk-Schnäppchen*. Sie sollten schnell zuschlagen: Der Amazon Prime Day* ist nur noch heute bis 23:59 Uhr.

