Wer gerne ein sauberes Zuhause hat, sollte sich diesen Mega-Deal bei Geekmaxi ansehen: Den smarten Akku-Staubsauger Roborock Dyad Pro gibt es zur Markteinführung zum Angebots-Preis von 349 Euro - statt ansonsten 449 Euro. Der Deal wurde aufgrund der großen Nachfrage bis 31. Januar verlängert - schnell sein lohnt sich !

Der Roborock Dyad Pro ist ein Nass- und Trockensauger und kommt mit einer Vielzahl an Features, die das Staubsaugen erleichtern und sogar zu einem echten Spaß machen. Denn der Akku-Staubsauger ist smart und garantiert dir mithilfe der App-Konnektivität und einer Sprachausgabe das beste Saugergebnis deines Lebens. Hierbei wird das Staubsagen maximal komfortabel, da der Roborock Dyad Pro sowohl trockenen als auch nassen Schmutz restlos beseitigen kann und seine Reinigungsrollen im Anschluss selbst reinigt und trocknet. Wer ganze 100 Euro sparen will und sich den Roborock Dyad Pro zum Schnäppchen-Preis von 349 Euro sichern möchte, muss schnell sein: Das Angebot bei Geekmaxi gilt nur bis zum 31. Januar.

Roborock Dyad Pro für 349 Euro: Technische Details zum Nass-und Trockensauger

Der Roborock Dyad Pro ist der ultimative Akku-Staubsauger für alle, die ihr Zuhause gerne frei von Staub und Schmutz haben. Der smarte Staubsauger kommt mit einer starken Saugleistung von 17.000 Pascal (Pa) und einer Leistung von 260 Watt. Das Besondere am Roborock Dyad Pro: Der Staubsauger eignet sich sowohl für trockenen als auch für nassen Schmutz. Sollte also einmal ein Glas Wasser verschüttet worden sein oder eine Vase zu Bruch gegangen sein, lässt sich Schaden mit dem Dyad Pro im Handumdrehen und sehr komfortabel beseitigen. Von Vorteil ist außerdem, dass extrem nah an Kanten entlang gesaugt werden kann - und zwar bis zu 0,1 cm.

Durch den verbauten DirTect Smart Sensor wird die Reinigungsleistung und die Wasserabgabe an die jeweiligen Saugbedingungen angepasst. So lässt sich ein perfektes Reinigungs-Ergebnis erzielen, denn unter anderem wird per LED-Anzeige darauf hingewiesen, wo besonders viel Schmutz liegt. Die vier Reinigungsmodi helfen ebenfalls, die eigenen vier Wände angepasst an die jeweiligen Bedingungen sauber zu halten. Um die Reinigung der Rollen muss sich dann nicht gekümmert werden: Diese reinigen und trocknen sich selbst, unter anderem mithilfe von Heißluft, wodurch die Bildung von Gerüchen verhindert wird. Der smarte Sauger lässt sich ganz einfach per App mit dem Smartphone verbinden - so lassen sich der Reinigungsstatus, Anweisungen sowie Updates der Roborock-App unkompliziert per Sprachausgabe abrufen.

Smarter Trockensauger von Roborock - alle Highlights

Alle Funktionen des Roborock Dyad Pro sowie die Details zum Deal bei Geekmaxi im Überblick:

Leistungsmerkmale : Saugleistung von 17.000 Pascal (Pa) Leistung von 260 Watt

: Features :

reinigt sowohl nassen als auch trockenen Schmutz verbesserter Akku: 30 Prozent mehr Effizienz - 300 qm mit einer Akkuladung reinigen bessere Reinigung von Kanten (0,1 cm) vier verschiedene Reinigungsmodi DirTect Smart Sensor: automatische Anpassung von Reinigungsleistung und Wasserabgabe RevoBrush System: selbstreinigende und selbsttrocknende Rollen flexibler Reinigungskopf duales Rollendesign für bessere Reinigung App-Konnektivität und Sprachausgaben steht eigenständig robustes Design automatische Dosierhilfe Farbe: schwarz

: Lieferung und Garantie : 2 Jahre Garantie Versand innerhalb von 24 Stunden Lieferung aus der EU

: Aktion verlängert: Deal verfügbar vom 16. bis 31. Januar 2023

Vorverkauf bei Geekmaxi: Spare 250 Euro beim Roborock S7 Pro Ultra

Ein weiteres Highlight aus dem Hause Roborock, das es aktuell als Schnäppchen bei Geekmaxi gibt: der Roborock S7 Pro Ultra. Der smarte Saugroboter saugt nicht nur, sondern verfügt auch über eine Wisch-Funktion und reinigt Böden vollautomatisch blitzblank. Der Saugroboter kommt mit einer Leistung von 1.000 Watt und einer Saugleistung von 5.100 Pascal (Pa). Das Besondere: Er lässt sich mit Alexa verknüpfen und so steuern. Im Angebot ist der Roborock S7 Pro Ultra für den Schnäppchen-Preis 949 Euro erhältlich - statt 1.199 Euro. Mit dem Coupon-Code 9ZDW24MC sparst du weitere 20 Euro und bekommst den S7 Pro Ultra so für 929 Euro. Wichtig: Hierbei handelt es sich um einen Vorverkauf, der Staubsauger ist ab 4. Februar erhältlich.

Über diese Funktionen verfügt der Roborock S7 Pro Ultra:

reinigt, entleert und befüllt sich selbst

Off-Peak-Laden, um beim Strom zu sparen

VibraRise-Wischsystem

3D-Mapping und App-Steuerung - u.a. mit Alexa

lädt sich 30 Prozent schneller auf als bisherige Modelle

