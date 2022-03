Aktuell ist die Nachfrage nach E-Autos besonders groß - durch die Lieferengpässe ist das Angebot aber überschaubar, Kunden warten teilweise 10 bis 12 Monate oder länger auf ihren Neuwagen. Doch es gibt noch Kontingente: Zusammen mit Shell Recharge haben wir ein Angebot geschnürt, das dir volle Flexibilität gibt. Hol' dir den Renault Zoe Intens im Auto-Abo für 359 Euro* im Monat - die Lieferzeit beträgt nur 18 bis 22 Wochen.

Das Abo ist eine Sonderform des Leasings, das in der Regel alle Kosten (wie Versicherung, Bereifung oder Wartung) beinhaltet - hier kannst du dir optional sogar eine Lade-Flatrate für 70 Euro im Monat dazu holen. So kommst du sorglos durch die Energiekrise.

Flexi-Abo: Renault Zoe Intens für 359 Euro leasen

Das Abo-Angebot von Shell Recharge punktet mit einem Rundum-Sorglos-Paket: In der monatlichen Rate sind alle Zusatzleistungen wie Versicherung, Zulassung, Bereifung oder Wartung inkludiert - versteckte Zusatzkosten gibt es hier nicht. So kommst du bereits für 359 Euro im Monat an den beliebten Renault Zoe Intens*. Die Laufzeit beträgt 36 Monate, die jährliche Laufleistung liegt bei 10.000 km (alternative 12 oder 24 Monate mit bis zu 15.000 km im Jahr).

Du hast außerdem die Möglichkeit, das Abo um eine Lade-Flatrate zu erweitern. Für 70 Euro im Monat lädts du deinen Zoe beliebig oft. Das Leasingangebot gilt für Fahrer ab 21 Jahren. Verfügbarkeit in 18 bis 22 Wochen. Das Fahrzeug kann an den Standorten Berlin, Köln/Aachen, München, Frankfurt a. M. und Hamburg abgeholt werden - die Gelegenheit, den Elektro-Flitzer auf Touren zu bringen. Schnell sein lohnt sich - das Angebot gilt nur für kurze Zeit

Top-Leasingangebot: Alle Highlights

Der kleine Franzose eignet sich für den Weg zur Arbeit, Shopping-Touren und Wochenendausflüge. Mit knackigen 135 PS und einer Reichweite von rund 385 km braucht sich der Renault Zoe Intens* nicht zu verstecken. Diese Highlights haben uns außerdem überzeugt:

Alle Infos zum Renault Zoe Intens* im Abo

monatliche Leasingrate: ab 359 Euro

optional mit Lade-Flatrate für 70 Euro

0 Euro Anzahlung und keine versteckten Zusatzkosten

Laufzeit: 12 - 36 Monate

Bereitstellung innerhalb von 18 bis 22 Wochen

Neuwagen (Bruttolistenpreis: 27.197 Euro)

Leistung: 135 PS

Getriebe: Automatik

Reichweite von ca. 386 km

Schnellladen mit 52 kWh

Ausstattung: Navigationssystem Klimaautomatik Apple CarPlay/Android Auto Freisprecheinrichtung (Bluetooth) Einparkhilfe vorne u. hinten Sitzheizung Tempomat Licht- u. Regensensor LED-Scheinwerfer Rückfahrkamera virtuelles Cockpit DAB-Radio Fernlichtassistent Notbremsassistent Spurhalteassistent Toter-Winkel-Assistent Verkehrszeichenerkennung

Jetzt für nur 359 Euro leasen* - nur noch für kurze Zeit

Das sagt die Redaktion: Der Renault Zoe Intens war 2021 in der Top-5 der meistverkauften Stromer in Deutschland - die kraftvolle Motorisierung und die tolle Ausstattung kommen an. Mit dem Abo von Shell Recharge sind alle Kosten abgedeckt - und das für 359 Euro im Monat*. Ein Leasingangebot ohne Haken - daher zuschlagen.

Renault Zoe Intens: Alle Leistungen im Abo

Die Laufleistung für den Leasingzeitraum beträgt je nach Abo 10.000 bis 15.000 km im Jahr, die Laufzeit kann auf 12 oder 24 Monate verkürzt werden. Zusätzlich gefahrene Kilometer werden mit einem Aufpreis von 0,19 Euro/km bis 2.500 km und 0,29 Euro/km ab 2.501 km berechnet.

Inklusivleistungen des Auto-Abos

Das Auto-Abo ist eine Sonderform des Leasing und punktet im Gegensatz zum klassischen Leasing durch Raten, die bereits alle Zusatzkosten beinhalten. Die folgenden Leistungen sind bereits inklusive:

Kfz-Versicherung

Jahreszeitgerechte Bereifung

Wartung

kostenfreier Fahrzeugcheck

Zulassungskosten

Werksfracht

Batteriemiete

Shell Recharge-Ladekarte

kostenfreie Übernahme

Lade-Flatrate

Optional kann die praktische Ladestrom-Flatrate von Shell Recharge hinzugebucht werden. Die Kosten liegen bei 70 Euro im Monat. Mit einer für dein Auto bestimmten Ladekarte lädst du ganz einfach und bequem im gesamten Ladenetzwerk von Shell Recharge kostenfrei für die vereinbarte Kilometerleistung deines Auto-Abos. Einfach aufladen und losfahren!

Häufige Fragen: E-Mobilität und Leasingangebote

Worauf du vor dem Abschluss eines Leasing-Abos achten solltest und welche Begriffe du kennen solltest, erfährst du hier.

Was ist der Unterschied zwischen Auto-Abo und klassischem Leasing?

Das Auto-Abo unterscheidet sich in einigen ausschlaggebenden Punkten von einem klassischen Auto-Leasing. Wir haben die Eigenschaften für euch festgehalten:

alle Zusatzkosten wie Versicherung, Steuern, Überführung & Co sind in den Raten inkludiert, eine Lade-Flatrate o. Ä. kann zugebucht werden

keine Einmalzahlungen zu Beginn des Abos

kürzere Laufzeiten und mehr Flexibilität

keine langfristige Bindung an den Anbieter

Welche Zusatzkosten kommen auf mich zu?

Bei klassischen Leasingangeboten können Zusatzkosten wie zum Beispiel die einmaligen Überführungskosten, die Vorauszahlung der Umweltprämie oder Versicherungs- und Servicekosten anfallen. Nicht jedoch bei unserem Auto-Abo von Shell Recharge. Das Abo-Modell beinhaltet bereits alle Zusatzkosten in den monatlichen Raten und du hast keine versteckten Einmalkosten zu befürchten.

Allerdings fallen Kosten pro mehr gefahrenen Kilometer an, sobald die vereinbarten Freikilometer überstiegen werden.

Was bedeutet "Laufleistung"?

Die Laufleistung bezieht sich auf die Inklusivkilometer. Also die vereinbarten Kilometer, die du während der Laufzeit fahren darfst, ohne dass Zusatzkosten für dich anfallen.