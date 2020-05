Rabatt bei Nike: 25 Prozent auf alle Artikel mit diesem Rabattcode

Auch wenn bisher noch keine Aussicht auf die Öffnung von Fitnessstudios besteht, heißt das nicht, dass man auf Sport verzichten muss. Ganz im Gegenteil: Viele haben aufgrund der Krise überhaupt erst mit dem Joggen oder dem täglichen Home-Workout begonnen.

Allerdings ist noch nicht jeder perfekt ausgestattet. Wer noch keine passenden Laufschuhe hat oder Sportkleidung sucht, der sollte jetzt zuschlagen, denn der Sportartikelhersteller Nike bietet derzeit einen Rabatt von 25 Prozent auf seine Artikel an*. Wir haben den passenden Rabattcode für Sie.

Rabattcode bei Nike: Jetzt zuschlagen

Wenn Sie derzeit bei Nike online bestellen*, können Sie mit dem Rabattcode "SPRING25" an der Kasse 25 Prozent Preisnachlass auf ihren gesamten Einkauf ergattern. Aber Achtung: Der Code gilt nicht für Produkte, die bereits reduziert sind.

Schnäppchen bei Nike: 25 Prozent Rabatt

Als Ausgleich zum öden Alltag voller Ausgangsbeschränkungen haben viele Menschen mit dem Sport begonnen. Ganz vorne mit dabei ist das Joggen und Workouts. Dafür braucht man allerdings nicht nur Ausdauer, sondern auch den richtigen Schuh. Nike hat eine riesige Auswahl an Sportschuhen. Wir haben für Sie einige Modelle herausgesucht.

Besonders preiswert ist beispielsweise der modische, schwarze Laufschuh "Renew" von Nike für nur 85 Euro. Mit dem Rabattcode "SPRING25" sinkt der Preis sogar auf 63,75 Euro. Der Sportschuh hat guten Grip und bietet ausreichend Stabilität für den täglichen Home-Workout.

Für die Jogger empfiehlt sich der "Nike Downshifter 10". Ein leichter Schuh mit gepolsterter Sohle, um die Schritte entsprechend abzufedern und zu dämpfen. Mit einem Preis nur 60 Euro ist er außerdem sehr erschwinglich. Der Rabattcode senkt den Preis weiter auf nur 45 Euro.

Oft unterschätzt, aber auch wichtig: Das passende Oberteil zum Sport. Das "Nike Dri-FIT Acadamy" Oberteil sorgt mit seiner Struktur für einen angenehmen Tragekomfort. Aufgrund der verwendeten Stoffarten kann die Luft ausreichend zirkulieren und das T-Shirt bleibt nicht an der verschwitzten Haut kleben. Der Preis liegt bei 20 Euro bzw. 15 Euro mit Rabattcode.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.