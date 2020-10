Wer sich schon immer mal ein Samsung Galaxy Smartphone* holen wollte oder sein altes durch ein neues austauschen möchte, sollte sich den Amazon Prime Day zu nutzen machen. Die außergewöhnliche Rabatt-Aktion des Onlinehändlers läuft nur noch heute (14.10.) bis 23:59 Uhr. Wer sich ein Handy-Schnäppchen sichern möchte, muss also schnell sein.

Prime Day: Diese Samsung Galaxy Handys sind super günstig

Der Amazon Prime Day lohnt sich absolut, wenn Sie ein echtes Smartphone-Schnäppchen machen möchten. Nur noch heute bis 23:59 Uhr stehen drei Top-Smartphones der Galaxy-Reihe von Samsung zum Verkauf.

Der absolute Schnäppchen-Hit ist das Samsung Galaxy A51*. Bei diesem Handy sparen Sie ganze 41 Prozent im Vergleich zum Normalpreis - das Smartphone kostet lediglich 217,55 Euro. Das Beeindruckende an diesem Smartphone ist ganz klar das extrem hochwertige 6,5"-FHD+Display: Es ist nahezu randlos und ist empfehlenswert für alle, die gerne auf Ihrem Smartphone streamen und zocken. Außerdem ist auch die Kameraleistung hervorzuheben: Das Galaxy A51 verfügt insgesamt über vier Kameras, die Ihre Bilder absolut professionell wirken lassen. Die Frontkamera verfügt über 32MP.

Ebenfalls eine top Empfehlung: Das Samsung Galaxy M51*. Bei diesem Smartphone sparen Sie insgesamt 50 Euro (31 Prozent) gegenüber des Normalpreises, es kostet heute exklusive 329 Euro. Auch das M51 besticht mit seinem krassen Display: Das Infinity-O Super AMOLDED+ Display hat eine Größe von 6,7" und lässt Sie in die Welt auf Ihrem Display eintauchen - gerade beim Filme und Serien schauen oder beim Zocken ideal. Angetrieben wird das M51 von einem schnellen Octa-Core-Prozessor, der interne Speicher des Handys kann auf bis zu 512 GB erweitert werden - ein echtes Highend-Smartphone.

Aber es wird noch besser und leistungsstärker: Mit dem Samsung Galaxy S20 FE*. Es ist in sechs unterschiedlichen Farben erhältlich, darunter in Cloud Lavender und Cloud Orange. Das Smartphone überzeugt mit einer Triple-Kamera inklusive Teleobjektiv, was Fotos automatisch wie vom Profi gemacht wirken lässt. Das Coole: Das S20 FE kommt inklusive schicker ergonomischer Ear Buds - sie haben eine Akkuleistung von bis zu sechs Stunden. Dieses Galaxy Smartphone kostet im Rahmen des Prime Days 633 Euro - Sie bekommen es aktuell 23 Prozent günstiger.

Diese Angebote für Samsung Galaxy Handys gelten nur noch heute, weshalb Sie schnell sein sollten!

