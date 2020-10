Prime Day 2020: Die besten Schnäppchen - unsere Empfehlungen

Amazon selbst schreibt über Prime in der aktuellen Pressemitteilung: "Weltweit genießen mehr als 150 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und die Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten."

Prime Day: Weihnachtseinkäufe vorziehen

„Der diesjährige Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, das Geschenkeshopping für Weihnachten schon jetzt stressfrei von zuhause aus zu erledigen. So lässt sich die Vorweihnachtszeit entspannt im Kreis von Familie und Freunden verbringen“, so Ralf Kleber, Geschäftsführer Amazon.de. „In diesem außergewöhnlichen Jahr setzen wir alles daran, dass dieser Prime Day der erfolgreichste aller Zeiten für kleine und mittlere Unternehmen wird. Prime-Mitglieder weltweit können so beim Kauf von Produkten, die sie lieben und brauchen, Geld sparen und gleichzeitig lokale Unternehmen unterstützen“. Mehr als die Hälfte des Handelsumsatzes von Amazon stammt von den größtenteils kleinen und mittleren Verkaufspartnern auf dem Amazon Marketplace.

