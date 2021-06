Der Amazon Prime Day 2021 läuft von Montag, den 21. Juni 2021 (00:01 Uhr) bis Dienstag, den 22. Juni (23:59) Uhr - damit dauert der Prime Day rund zwei Tage. Während der zwei Schnäppchen-Tage sind allerlei toller Produkte zu ergattern.

Daneben gibt es jede Menge Blitz- und Tagesangebote. Die Frage, die viele Kunden sich bei dieser Aktion stellen, lautet: Lohnt sich das? Sind das echte Schnäppchen und kann ich hier wirklich Geld sparen?

Sind Amazon-Angebote wirkliche Schnäppchen? Vergleichen Sie die Preise!

Ob es sich bei einem Prime-Day-Angebot um ein echtes Schnäppchen oder Augenwischerei handelt, können Kunden heutzutage auch selbst herausfinden. Die Preissuchmaschine idealo.de* liefert im Vergleich die günstigsten Preise für jedes Produkt. Das lohnt sich, denn mit dem Preisvergleich sehen Nutzer in Sekundenschnelle, ob das vermeintliche Schnäppchen hält, was Amazon verspricht.

Amazon fuhr in der Vergangenheit oft eine beliebte Taktik, um die Ersparnis größer wirken zu lassen als sie in Wahrheit war. Die Einkaufsplattform gab nämlich die UVP (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers) als Vergleichswert zum aktuellen reduzierten Preis an. Die UVP ist jedoch meist veraltet und somit entsprechend höher als der aktuelle reguläre Preis eines Produkts.

Für mehr Transparenz gibt Amazon seit dem Prime Day 2019 den letzten Preis vor der Reduzierung für die Schnäppchenaktion als Vergleichswert an. Dann fällt die Ersparnis etwas geringer aus - vielleicht sind es nur 10 oder 20 Prozent anstelle von 40 oder 50 Prozent. Das ist ein klarer Schritt nach vorn.

Der Prime Day richtet sich exklusiv an Prime-Mitglieder. Wer kein Abo hat, kann aber trotzdem in den Genuss der Schnäppchen kommen. Wir zeigen Ihnen in unserem Ratgeber-Artikel, wie das geht.