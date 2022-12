Sparfüchse aufgepasst: Sichere dir jetzt mit dem Hammer-Deal von Jeep E-Bikes das klappbare E-Bike FR 7000* für unschlagbare 1.849 Euro (statt 2.499 Euro) - somit sparst du ganze 650 Euro. On top gibt es außerdem eine Gepäckträgertasche im Deal gratis für dich. Mit dem kostenlosen Versand sparst du in Summe fast 800 Euro. Wenn du zwei Bikes kaufst, mindert sich der Preis durch den Partnerrabatt um weitere 100 Euro. Die Marke Jeep vertritt bereits seit über 80 Jahren die Ideale Freiheit, Leistungsfähigkeit und Beständigkeit - alle, die sich damit identifizieren können, werden an den E-Bikes von Jeep ihre Freude haben. Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Das Faltrad von Jeep E-Bikes eignet sich ideal als flexibles Mobilitätsmittel für den Weg in die Arbeit oder den Urlaub. Mit dem Jeep Fold E-Bike FR 7000* hast du immer einen zuverlässigen Begleiter dabei, beispielsweise für die Stadt. Das E-Bike lässt sich mit wenigen Handgriffen auf Kofferformat zusammenklappen und ist daher bestens für Bus und Bahn sowie jeden noch so kleinen Kofferraum geeignet. Das stylische Bike bringt dich nicht nur schnell von A nach B, sondern erfüllt dir auch den Wunsch nach mehr Flexibilität.

Falt-E-Bike von Jeep E-Bikes: Jetzt 800 Euro sparen

Das Jeep Fold E-Bike FR 7000* gibt es in der exklusiven Aktion bei inFranken.de für nur 1.849 Euro. Das bedeutet für dich eine Ersparnis von ganzen 650 Euro - der UVP liegt bei 2.499 Euro. Und Jeep E-Bikes legt noch zwei Extras on top: Eine doppelte Gepäckträgertasche im Wert von 89,90 Euro ist im Angebot enthalten. Die Versandkosten im Wert von 49 Euro sparst du dir ebenfalls - zusammengerechnet ergibt das eine Gesamtersparnis von 788,90 Euro. So macht Einkaufen Spaß! Hast du Interesse daran, zwei E-Bikes zu kaufen - beispielsweise für dich und deinen Partner - profitierst du zudem vom Partnerrabatt: Beim Kauf von zwei faltbaren E-Bikes erhältst du einen zusätzlichen Rabatt von 100 Euro (lege hierzu einfach zwei Bikes in den Warenkorb, der Rabatt wird automatisch abgezogen) - Weihnachten steht vor der Tür!

Das Jeep Fold E-Bike FR 7000* lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und kann so kompakt von A nach B transportiert werden. Dies ermöglicht eine völlig neue Form der Mobilität, gerade in Großstädten und Ballungszentren. Da es gilt häufig als normales Handgepäck gilt, ist das Faltrad auch auf Reisen ein beliebter Begleiter. Im Auto oder Wohnmobil nimmt es kaum Platz weg. Wer ein hochwertiges, leistungsstarkes und stylisches Klapprad sucht, sollte also jetzt zuschlagen!

Stylisch & komfortabel: Das Jeep Fold E-Bike FR 7000: Alle Highlights im Überblick

Das Jeep Fold E-Bike FR 7000* überzeugt nicht nur durch seine multifunktionale Anwendbarkeit, sondern auch durch die beachtliche Leistung: Der im Rahmen integrierte Lithium-Ionen-Akku und der 250 W-Heckmotor bringen dich zuverlässig an dein Ziel. Selbst auf längeren Strecken und bei steilen Anstiegen kommst du mit dem E-Bike nicht außer Atem. Die Reichweite des Akkus beträgt 80 Kilometer. Zum Laden kann er einfach abgenommen werden und sowohl zu Hause, im Hotel als auch im Büro an jeder Steckdose geladen werden.

Das E-Bike eignet sich bestens für alle, die auf Spontanität stehen. Aufgrund des problemlosen Transports kannst du das Bike überall mit hinnehmen und bei Bedarf nutzen. Solltest du trotz Nässe auf deinem Elektro-Faltrad fahren wollen, erlaubt die IP54 Schutzklasse Fahrten auch bei feuchtem Wetter. Dabei passt du deine Unterstützungsstufe bequem per Daumenschalter an. Die 20 Zoll x 3,0 Laufräder sorgen für den entsprechenden Fahrkomfort, die nötige Sicherheit im Straßenverkehr bringen Schutzbleche und Licht.

Das sind die Leistungen des Jeep Fold E-Bike FR 7000* im Überblick:

Fold E-Bike FR 7000 von Jeep E-Bikes E-Bike : Der klappbare Alleskönner auf Reisen oder in der Stadt

: Der klappbare Alleskönner auf Reisen oder in der Stadt Technische Spezifikationen: Rahmen aus Aluminium Farben: Schwarz, Weiß, Gelb, Orange starker Xiongda 250 W Heckmotor integrierter 36V 10,4 Ah Lithium Ionen-Akku Reichweite: ca. 80 km Gabel: Federgabel Schaltung: Shimano 7-Gang hochwertiges LCD-Display Bremse: Scheibenbremsen Reifen: 20 x 3,0“ entspricht der StVZO

Exklusiver Aktionspreis: 1.849 Euro (UVP: 2.499 Euro)

(UVP: 2.499 Euro) kostenloser Versand (normalerweise 49 Euro) plus schnelle Lieferung innerhalb von 3-4 Werktagen (ab dem 22. August lieferbar)

(normalerweise 49 Euro) plus innerhalb von 3-4 Werktagen (ab dem 22. August lieferbar) Tolles Extra: Gratis doppelte Gepäckträgertasche im Wert von 89,90 Euro

Gesamtersparnis von über 788 Euro (mit Rabatt sowie kostenloser Gepäckträgertasche und Gratis-Versand)

(mit Rabatt sowie kostenloser Gepäckträgertasche und Gratis-Versand) Tipp für Weihnachten: Beim Kauf von zwei E-Bikes bekommst du 100 Euro Partnerrabatt on top (wird automatisch an der Kasse abgezogen)

(wird automatisch an der Kasse abgezogen) zu 99 % vormontiert - dadurch zügiger und unkomplizierter Aufbau

- dadurch zügiger und unkomplizierter Aufbau Aktionszeitraum: Jetzt bis zum 31. Dezember zuschlagen, nur solange der Vorrat reicht!

Das Beste ist: Du kannst noch dieses Jahr in die Pedale treten, denn das Bike ist kurzfristig lieferbar. Oder verschenke den Hingucker für die City an Weihnachten.