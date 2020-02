PlayStation 4 Pro für 249 Euro bei Saturn: Mega-Schnäppchen mit 1 TByte bei Saturn

PlayStation 4 Pro mit 1 TB für nur 249 Euro: Direkt zum Schnäppchen bei Saturn

Saturn haut die PlayStation 4 Pro mit 1-TByte-Festplatte für nur 249 Euro raus: Dieses Mega-Schnäppchen* sollte sich kein Gamer entgehen lassen, der sich auch nur ansatzweise für die PS4 Pro interessiert. Ideal, um die Wartezeit auf die PlayStation 5 zu verkürzen, die voraussichtlich im Herbst 2020 für 500 Euro auf den Markt kommen wird.

Im Lieferumfang enthalten sind die PlayStation4 Pro Konsole, ein Dualshock 4 Wireless-Controller, ein Mono-Headset, ein HDMI-Kabel, ein USB-Kabel, das Netzkabel und die Bedienungsanleitung. Tipp: Bei Amazon erhalten Sie zahlreiche Spiele für die PS4 derzeit stark reduziert*.

Bei der PlayStation 4 handelt es sich um die erfolgreichste Spielekonsole dieser Generation. Die PlayStation 4* ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Sie kam am 29. November 2013 in Europa auf den Markt. Aktuell liegen die Verkaufszahlen bei rund 106 Millionen. Die PS4 knackte die 100-Millionen-Marke zwei Monate schneller als die bis zu diesem Zeitpunkt weltweit meistverkaufte Konsole PlayStation 2.

