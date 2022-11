Der fränkische Spielzeughersteller Playmobil ist seit Jahrzehnten eine feste Größe und sorgt nach wie vor mit ständig weiterentwickelten Produktneuheiten für Begeisterung bei Kindern. Gerade zur anstehenden Weihnachtszeit lohnt sich ein Blick auf die Trends des Spielzeugmarkts.

Denn auch dieses Jahr hat die Spielwarenfabrik aus Zirndorf im Landkreis Fürth einige Highlights in petto, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem ein oder anderen Wunschzettel landen könnten. Wir zeigen euch drei Produkte aus dem Sortiment von Playmobil, die es dieses Jahr unter den Baum schaffen könnten.

Zeitreise ins viktorianische Zeitalter: Das nostalgische große Puppenhaus von Playmobil

Mit den Maßen 58,5 cm x 50 cm x 25 cm macht das Puppenhaus in Sachen Größe seinem Namen alle Ehre. Aber auch der Nostalgiefaktor kommt überzeugend zur Geltung, denn der Hersteller legt sehr viel Wert auf Details. Die vielen verspielten Ornamente, die Blumenkästen an den weißen Sprossenfenstern oder die verzierten Balkone bekräftigen, dass es sich hier um ein Wohnhaus aus der viktorianischen Zeit handelt. Wirft man einen Blick ins Innere bestätigt sich der Eindruck, denn auch hier legt Playmobil viel Wert auf Details und vor allem auf Platz. Kinder können nach ihrem Belieben in fünf Zimmern auf zwei Etagen in den Alltag der Bewohner eintauchen. Der großzügige und übersichtliche Rückseite erlaubt ein uneingeschränktes Spielerlebnis. Blütentapeten, alte Bilder und weitere detailverliebte Innendekoration vervollständigen das Bild und schaffen eine wohnliche Atmosphäre.

Mitgeliefert werden eine dreiköpfige Familie, ein Puppenkinderwagen mit Puppe, eine Handtasche und viele weitere Extras, mit denen sich Kinder kreativ ausleben können. Bevor ins Spielvergnügen gestartet werden kann, muss zunächst der Aufbau gemeistert werden. Doch auch dies sollte mithilfe der bereits vorab online bereitgestellten Bauanleitung und einfacher Stecktechnik keine größeren Hürden darstellen. Kinder werden dazu animiert mit eigener Vorstellungskraft Geschichten aus der damaligen Epoche nachzuspielen. Um die Puppenspielwelt aus dem viktorianischen Zeitalter zu komplettieren, kann das Puppenhaus im Bundle inkl. Erweiterung um Schlafzimmer-, Küchen- und Wohnzimmereinrichtung erworben werden.

Playmobil bietet das große nostalgische Puppenhaus exklusiv in seinem Online-Shop an* - und das aktuell zum reduzierten Preis (Stand: 18.11.2022)! Empfohlen wird die Nutzung für Kinder ab vier Jahren.

Fußball-Arena: private Fußball-Weltmeisterschaft zum Nachspielen im Wohnzimmer

Vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 heißt es für die Spieler der qualifizierten Nationen wieder: Anstoß zur WM. Auch wenn große Fußballfeste eher mit dem Sommer konnotiert sind, ist das kein Grund nicht auch ein bisschen Fußballstimmung zur Weihnachtszeit in die eigene Wohnung zu holen. Mit der Fußball-Arena von Playmobil können eigene Spiele ganz individuell im Kinderzimmer nachgespielt werden. Die 97 cm lange, 67 cm breite und 9,5 cm hohe Arena bietet viel Platz für Dribblings und intensive Zweikämpfe. Die simple Kick-Funktion der mitgelieferten Spieler ist ein Actiongarant, da so ein schneller Spielablauf und sowohl die Platzierung von flachen und hohen Bällen möglich ist. Playmobil bietet durch Mitlieferung von Etikettenbögen für Namen und Spielernummern eine Möglichkeit zur Individualisierung des Spiels an.

Das Paket beinhaltet zwei Feldspieler und zwei Torhüter. Während sich die Feldspieler frei über das Spielfeld manövrieren lassen, sind die Torhüter an einer beweglichen Führungsstange befestigt, um wirklich jeden Winkel des Tores abdecken zu können. Das Spielprinzip ist simpel, sollte aber für jede Menge Spaß im Kinderzimmer sorgen. Perfekt also für die Beschäftigung während der anstehenden Feiertage und der kühlen Jahreszeit. Das Produkt ist für Kinder ab fünf Jahren empfohlen, der ein oder andere fußballbegeisterte Vater wird jedoch sicherlich auch von der Partie sein.

Das Set kann mit Spielern aus 12 Nationen (darunter selbstverständlich Deutschland)* erweitert werden, um Turnierfeeling zu schaffen. Damit der Spielfluss möglichst hochgehalten werden kann, sind drei kleine Fußbälle enthalten. Mit dem Abpfiff kann das Spielfeld praktisch zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Definitiv eine coole Möglichkeit, im WM-Kosmos einzutauchen oder die Winterpause der Bundesliga zu überbrücken*.

My Figures: Rescue Mission

Jeder kennt die klassischen Playmobil-Figuren, die seit der Einführung 1974 zum festen Inventar eines jeden Kinderzimmers gehören. Im Jahr 2022 bringt Playmobil eine Neuerung auf den Markt, die das Spielerlebnis revolutioniert: Die "My Figures"-Spielsets enthalten erstmalig Figuren in Einzelteilen, die individuell zusammengestellt werden können. Ganz den Nerv der Zeit treffend, soll die Einzigartigkeit und Diversität der Menschen ins Rampenlicht rücken. Kinder können dabei ihre Kreativität frei entfalten und ganz individuell nach eigenen Vorstellungen ihre Persönlichkeit ausleben und ihre eigene Welt von Playmobil erstellen. Sechs Figuren pro Set und unzählige Kombinationsmöglichkeiten versprechen viel Spaß und Abwechslung. Playmobil bietet mit "Horse Ranch", "Rescue Mission", "Island of the Pirates" und "The Magic Dance" gleich vier Szenarien in diesem Stil an.

Das Szenario "My Figures: Rescue Mission"* eignet sich besonders gut, um das von Playmobil ausgerufene Ziel: "Be creative. Be unique. Be colorful" an einem Beispiel zu illustrieren. In diesem Spieleset können Rettungseinsätze wie Brand, medizinischer Notfall oder Verkehrsunfall im Playmobil-Universum nachgestellt werden. Dabei können die Kinder selbst entscheiden, wie ihre Helden bei der Feuerwehr oder beim Rettungsdienst aussehen. Sie lernen dadurch einen klischeefreien Umgang mit diesem Berufsfeld. Weiterhin trägt das Set dazu bei, die Entwicklung der Kreativität, Feinmotorik, Entdeckergeist und Persönlichkeit voranzutreiben.

Mitgeliefert werden hier mehrere Figuren aus dem Berufsfeld der Polizei, Feuerwehr und Medizin. Weiterhin ist umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe oder drei Pylonen, enthalten. Das Spieleset ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

