Playmobil bis zu 44 Prozent günstiger: Nur heute bei den Amazon Sommer-Angeboten

Den Amazon Prime Day gibt es dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht - dafür jedoch mit den Amazon Sommer-Angeboten* einen würdigen Ersatz! Im Rahmen des Amazon Specials bekommen Sie jede Menge Rabatt auf unzählige Produkte. Heute ganz exklusiv auf Playmobil*-Produkte. Hier winken Ihnen Rabatte von durchschnittlich bis zu 44%. Teilweise ist das Kult-Spielzeug sogar 60 Prozent günstiger. Bei Amazon vorbeischauen lohnt sich heute deshalb vor allem für Eltern.

Die Amazon Sommer-Angebote

Die Amazon Sommer-Angebote* gehen noch bis zum 15. Juli. Dafür wurde eine eigene Amazon-Seite eingerichtet, auf der Sie unzählige Schnäppchen finden. Viele der Produkte sind bis zu 40 Prozent günstiger, so unter anderem Produkte aus den Bereichen Elektronik, Mode oder Spielwaren*. So erhalten Sie unter anderem Laptops* und Smartphones* wesentlich günstiger.

Im Rahmen der Amazon Sommer-Angebote* werden jeden Tag neue Schnäppchen als "Amazon-Angebote des Tages" vorgestellt. Diese Angebote stammen aus unterschiedlichen Kategorien und sind jeweils für 24 Stunden gültig. Zudem gibt es auch die Amazon Blitzangebote*: Diese Angebote sind jeweils für 12 Stunden verfügbar und starten immer Morgens um 6 Uhr.

Vorteile für Prime-Kunden

Wer über eine Amazon Prime-Mitgliedschaft verfügt, ist im Vorteil, da bereits 30 Minuten vor Start auf die Produkte aus den Blitzangeboten* zugegriffen werden kann. Es lohnt sich also, eine einmonatige kostenlose Probe-Prime-Mitgliedschaft* abzuschließen, damit Sie sich rechtzeitig Ihr Wunsch-Schnäppchen sichern können.

Playmobil bis zu 44 Prozent günstiger

Dieses Amazon Sommer-Angebot* gilt nur heute, am 3. Juli: Auf Playmobil*-Produkte bekommen Sie durchschnittlich bis zu 44 Prozent Rabatt. Stellenweise sind die Playmobil-Artikel sogar bis zu 60 Prozent günstiger als normalerweise. So bekommen Sie beispielsweise den Porsche aus der Playmobil THE MOVIE*-Reihe für 38,99 Euro statt für 69,99 Euro. Ersparnis: ganze 37 Euro.

Auch Figuren aus der Film-Reihe Drachen zähmen leicht* gemacht gibt es zum Schnäppchen-Preis: Heute exklusiv für 2,99 Euro statt 4,99 Euro - 40 Prozent Ersparnis im Vergleich zum Normalpreis.

Ein weiteres tolles Super-Schnäppchen des Tages auf Amazon.de ist die Playmobil Hochzeitslimousine*: Diese gibt es heute ganze 60 Prozent günstiger als normalerweise. Nämlich bereits für 13,99 Euro statt der üblichen 34,99 Euro.

Neben diesen Produkten gibt es noch viele weitere tolle Playmobil*-Spielsachen, nur noch heute durchschnittlich bis zu 44 Prozent günstiger. Beispielsweise den Playmobil Porsche Macan mit Lichteffekten* oder den Playmobil Ghostbusters-Helikopter*. Schnell zugreifen lohnt sich also, morgen werde wieder ganz andere Produkte in den Amazon Sommer-Angeboten* stark reduziert sein.

Für weitere Informationen zu den Amazon Sommer-Angeboten lesen Sie unseren Artikel zu den heutigen Schnäppchen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.