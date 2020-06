Vom 29. Juni bis zum 14. Juli veranstaltet das Möbelhaus Opti-Wohnwelt die Black Shopping Week. Dabei warten bis zu 50 Prozent Rabatt in allen Abteilungen auf Sie.** Egal ob Sie auf der Suche nach einem bequemen Sofa, einem luxuriösen Boxspringbett, oder einer großzügigen Essgruppe sind - bei Opti-Wohnwelt finden Sie Traummöbel zu Tiefstpreisen.

Black Shopping Week: 50 Prozent Rabatt im Möbelhaus noch bis zum 14. Juli

Opti-Wohnwelt feiert mit Ihnen aktuell eine ganz besondere Black Shopping Week. Mit bis zu 50 Prozent Rabatt in allen Abteilungen erwarten Sparfüchse hier also ganz besondere Angebote.** Ob Schlafzimmer, Küche oder Bad – für das gesamte Haus findet man hier exklusive Möbelschnäppchen. Bis zum 14.07. lohnt sich also ein Besuch in einem der Möbelhäuser in Bamberg, Niederlauer oder Schweinfurt.

Mehrwertsteuer schon jetzt gesenkt

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung sieht eine Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent ab dem 01. Juli vor. Bei Opti-Wohnwelt gilt diese aber schon vorher zur Black Shopping Week!*** Hier können Sie also nochmal extra sparen.

Besuchen Sie das Möbelhaus der Opti-Wohnwelt in Ihrer Nähe oder bestellen Sie bequem im Onlineshop!

Das sind die Highlight-Angebote

Egal ob ein neues Bett, eine schicke Polstergarnitur, oder ein gemütlicher Sessel: In den Möbelhäusern von Opti-Wohnwelt finden Sie alles, um Ihr Zuhause noch schöner zu machen. Wir haben ein paar Highlights für Sie herausgesucht.

Bett MALAKKA

Modernes Bett MALAKKA aus dem Hause Pol Power. Es bietet Ihnen Topqualität durch hochwertige Verarbeitung.

Polstergarnitur MERCURY

Egal, auf welche Art Sie den Feierabend einläuten, eines ist gewiss: die Eckkombination bietet den perfekten Rahmen zum Erholen.

Relax-Chair OLBIA

Der Sessel ist drehbar und mit einer Relaxposition ausgestattet. Entspannung pur!

Schwingstuhl FLO

Der moderne Schwingstuhl FLO besticht durch zurückhaltende Eleganz und elegante Materialien.

Anfahrt und Kontakt zu den beteiligten Filialen

