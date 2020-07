One Plus Nord mit Prime Rabatt: Spitzenhandy zum Tiefpreis bei Amazon

Amazon-Prime-Rabatt für Spitzen-Smartphone: OnePlus hat mit dem Modell Nord ein brandneues Smartphone auf den Markt gebracht. Mit den technischen Features, die dem OnePlus Nord innewohnen, kann man nicht mehr von einem Mittelklasse-Smartphone sprechen, das ist gehobene Klasse. Trotz des sehr hohen technischen Niveaus bezahlen Sie dennoch nur den Mittelklasse-Preis.

Und es kommt noch besser: Amazon bietet allen Prime-Kunden jetzt einen "Prime-Rabatt" von 30 Euro auf das OnePlus Nord. Seien Sie schnell, das Angebot läuft nur noch wenige Tage.

Das neue OnePlus Nord: Oberklasse zum Tiefpreis

Mit dem OnePlus Nord* kommt nun ein neues Spitzenklasse-Smartphone zum Mittelklasse-Preis auf den Markt. Neben hochwertiger Hardware, kommt das Nord auch mit erstklassiger Software daher und hat das Attribut "Spitzenklasse" definitiv verdient. Hier erfahren Sie alles rund um das neue Smartphone.

Amazon Prime-Rabatt: Nur noch für wenige Tage

Das Angebot von Amazon besteht für das OnePlus Nord in der Version mit zwölf GB Arbeitsspeicher. Diese Version erhalten Sie für nur 469 statt 499 Euro - mit dem Prime-Rabatt. Einfach das Smartphone in den Warenkorb legen, der Rabatt wird automatisch vom Kaufpreis abgezogen. Doch seien Sie schnell, das Angebot gilt nur noch bis zum 4. August. Tipp: Das OnePlus Nord in der kleineren Version mit 128 GByte Speicher und 8 GByte RAM erhalten Sie nochmals 100 Euro günstiger, also für nur 369 Euro - ein nahezu unschlagbares Schnäppchen! Aktuell ist diese Version jedoch bereits ausverkauft.

Kein Amazon Prime? Kein Problem: Hier können Sie Amazon Prime kostenlos für einen Monat testen*. Den Prime-Rabatt auf das OnePlus Nord erhalten Sie trotzdem.

OnePlus Nord: Das steckt in dem Smartphone

Im Folgenden stellen wir Ihnen die technischen Features des OnePlus Nord vor. Kleiner Spoiler: Hier lohnt sich der Kauf, denn das Nord ist technisch auf sehr hohem Niveau, ist preislich mit 469 Euro aber nur im Mittelfeld. Mit dem 5G- und LTE-fähigen Smartphone sind Sie technisch auf dem neuesten Stand.

Noch bis zum 4. August: OnePlus Nord für 469 statt 499 Euro

Display: Größe: 6,44 Zoll Auflösung: 2400 x 1080 Pixel (408ppi) Seitenverhältnis: 20:9 Refresh Rate: 90 Hz Typ: FluidAMOLED Sonstiges: sRGB, DisplayP3, Corning Gorilla Glas 5

SoC: Qualcomm Snapdragon 765G (Octa-Core 7nm, bis zu 2,4 GHz)

Qualcomm Snapdragon 765G (Octa-Core 7nm, bis zu 2,4 GHz) GPU: Adreno 620

Adreno 620 RAM: 8 GB (LPDDR4x) 12 GB (LPDDR4x)

Speicher: 128 GB (UFS 2.1) 256 GB (UFS 2.1)

Akku: 4115 mAh aufladbar mittels Warp Charge 30T (30W; 5V/6A)

Kamera: Frontkamera Hauptkamera: Sony IMX616, 32 Megapixel, EIS, f/2.45 Ultraweitwinkel: 8 Megapixel, f/2.45, 105 Grad Sichtfeld Rückkamera Hauptkamera: Sony IMX586 (48 Megapixel, OIS, EIS, f/1.75) Ultraweitwinkel: 8 Megapixel, f/2.25, 119 Grad Sichtfeld Makrokamera: 2 Megapixel, f/2.4 Tiefensensor: 5 Megapixel, f/2.4 Sonstiges: 2x Digital-Zoom, Multi-Autofokus (PDAF+CAF), Dual-Flash Video: 4K 30 fps, 1080p 60 fps

Wi-Fi: 2×2 MIMO,Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, 2.4G/5G

Bluetooth: Bluetooth 5.1 (aptX &aptX HD& LDAC& AAC)

Bluetooth 5.1 (aptX &aptX HD& LDAC& AAC) Standort: GPS(L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo(E1+E5a Dual Band), Beidou, SBAS, A-GPS, NavIC

GPS(L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo(E1+E5a Dual Band), Beidou, SBAS, A-GPS, NavIC Ports: USB 2.0 Typ-C Dual-SIM

Sensoren: In-Display-Fingerabdrucksensor Beschleunigungsmesser Kompass Gyroskop Ambient Lichtsensor Abstandssensor

OS: OxygenOS 10.5 (Android 10 basiert)

OxygenOS 10.5 (Android 10 basiert) Sonstiges: NFC, linearer Vibrationsmotor, Alert Slider, Face Unlock

NFC, linearer Vibrationsmotor, Alert Slider, Face Unlock Abmessungen: 158.3 x 73.3 x 8.2 mm

158.3 x 73.3 x 8.2 mm Gewicht: 184 Gramm

184 Gramm Farben: Blue Marble, Gray Onyx

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.