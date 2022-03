Lidl nimmt Thermomix-Alternative wieder ins Sortiment: Ab sofort gibt es die günstige Küchenmaschine Silvercrest Monsieur Cuisine Connect* wieder bei Lidl. Für längere Zeit war der Klon der wohl berühmtesten Küchenmaschine, dem Thermomix von Vorwerk*, in Deutschland nicht mehr erhältlich: Grund waren Patentstreitigkeiten mit dem großen Konkurrenten Vorwerk. Nachdem Lidl das Heizelement ausgetauscht hat, steht das begehrte Produkt wieder in den Discounter-Regalen. Auch im Internet ist der "Monsieur Cuisine Connect" bestellbar, im Lidl-Onlineshop ist der Küchenhelferfür 349 Euro* zu haben. Im Vergleich dazu liegt der Preis des original Thermomix* zwischen 1300 und 1400 Euro.

"Silvercrest Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200": Die Fakten zum Thermomix-Klon

Technische Details

Kochfunktion : ca. 1.000 Watt

: ca. 1.000 Watt Mixfunktion: ca. 800 Watt

ca. 800 Watt Drehzahl: ca. 120 - 5.200 Umdrehungen pro Minute

Automatische Kochprogramme

Kneten: Zubereitung von schweren (Hefe-)Teigen mit bis zu 500 g Mehl

Zubereitung von schweren (Hefe-)Teigen mit bis zu 500 g Mehl Braten: Kurzzeitiges Braten mit bis zu 130 Grad und automatischem Umrühren

Kurzzeitiges Braten mit bis zu 130 Grad und automatischem Umrühren Dampfgaren: Automatisches Aufheizen für schonende Garung

Zehn wählbare Kochfunktionen

Kochen

Anbraten

Dampfgaren

Rühren und Kneten

Mixen und Eis-Crushen

Zerkleinern

Pürieren

Emulgieren

Rechts- und Linkslauf

Wiegen

Weitere Funktionen

zehnstufige Geschwindigkeitseinstellung + Impulsmixen

Temperatureinstellung von 37 bis 130 Grad in 5 Grad-Schritten

Timer-Funktion

Ausstattung

7 Zoll Farbtouch-Display: Einstellung und Anzeige von Geschwindigkeit, Temperatur und Arbeitsschritten

Cooking Pilot: über 500 vorinstallierte Rezepte mit Anleitung

WLAN, kostenlose Downloads von Rezepten und automatische Updates

drei Liter Kochvolumen

Züberhör für alle oben genannten Funktionen

Lidls Monsieur Cuisine oder Vorwerk Thermomix: Welche Küchenmaschine ist besser?

Der Thermomix von Vorwerk* hat einen echten Küchenmaschinen-Boom ausgelöst. Doch weshalb ist das so? Was macht den Thermomix so großartig? Es sind wohl seine unzähligen Funktionen, die das Koch-Erlebnis auf eine ganz andere Ebene heben, denn der Thermomix kann Erhitzen, Sous-Vide-Garen, Slow Cooking, Fermentieren, Andicken, Reis kochen, Karamellisieren, Dampfgaren, Emulgieren, Kneten, Kochen, Mahlen, kontrolliert Erhitzen, Mixen, Rühren, Schlagen, Erwärmen, Eier kochen, Vermischen, Wiegen, Zerkleinern - 21 Funktionen an der Zahl! Da kann der Monsieur Cuisine mit seinen zehn Funktionen zwar nicht ganz mithalten, aber das schlägt sich natürlich auch in einem heftigen Preisunterschied von etwa 1.000 Euro nieder.

Was kann der Vorwerk Thermomix sonst noch? Optisch sieht der Vorwerk Thermomix dem Monsieur Cuisine von LIDL sehr ähnlich: Beide sind in schlichtem Design gehalten und verfügen über ein Touch-Display, auf dem Rezepte und Rezeptvideos angesehen werden können. Wie auch der Monsieur Cuisine verfügt der Thermomix über eine Leistung von 1.000 Watt und zusätzlich integriertem Überhitzungsschutz. Die Drehzahl des Thermomix liegt bei 100 bis 10.200 Umdrehungen/Minute und liegt damit etwas höher als die der Küchenmaschine von LIDL. Was beim Monsieur Cuisine der Cooking Pilot ist, ist beim Thermomix das Rezept-Portal Cookidoo. Bei Kauf des Thermomix gibt es eine sechsmonatige Probe-Mitgliedschaft für Cookidoo obendrauf, danach ist es allerdings kostenpflichtig. Einen Unterschied gibt es allerdings bei der Maximal-Temperatur: Der Thermomix lässt sich mit 160 Grad Celsius deutlich stärker erhitzen als der Monsieur Cuisine mit seinen 130 Grad.

Beim Vergleich des Monsieur Cuisine mit dem Vorwerk Thermomix fallen also nur wenige Unterschiede auf, einer ist aber sehr deutlich: der Preis. Für etwa 1000 Euro weniger bekommen Sie mit dem Monsieur Cuisine eine ähnlich gute Küchenmaschine, die zwar über etwas weniger Funktionen verfügt, Ihnen aber trotzdem ein sehr guter Küchenhelfer sein wird und für viel Spaß und weniger Arbeit beim Kochen sorgen wird.

Wegen Monsieur-Cuisine: Tumulte in Frankreich

Zu Tumulten kam es im Sommer 2019 in einer Lidl-Filiale in Frankreich. Der Anlass: Der Discounter bot den Thermomix-Klon Monsieur Cuisine* dort an. Ein Video auf Twitter zeigt die chaotischen Verhältnisse im Supermarkt: Kunden stürzen sich massenweise auf das Küchengerät und wuchten ihre Maschine in den Einkaufswagen.

Laut Medienberichten spielten sich in anderen Lidl-Filialen vergleichbare Szenen ab.

