Microsoft Office 2019: Jetzt für nur 19,99 Euro bei Amazon kaufen

Bei Amazon* gibt es die Vollversion von Microsoft Office 2019 Professional Plus* derzeit für nur 19,99 Euro (Stand: 24.01.2020, 10:30 Uhr). Mit dem Erwerb der Vollversion haben Sie Zugang zu allen gängigen Microsoft-Office-Programmen sowie zu den Premium-Programmen des Büro-Pakets. Sollte Ihnen das zu teuer sein, empfehlen Ihnen als Alternative das noch immer taufrische Office 2016 Professional Plus*.

Nach dem Kauf erhalten Sie alle Informationen und Daten per Mail und können nach dem Download direkt mit dem Arbeiten beginnen. Microsoft Office 2019 Professional Plus erhalten Sie ohne Abo. Die angebotene Version ist für nur gültig für Windows 10. Die "Professional Plus"-Version beinhaltet eine Vielzahl an Programmen, die Sie für die tägliche Arbeit brauchen.

Office 2016 für nur 8 Euro, Windows 10 nur 18,99 Euro

Tipp: Wer nicht die allerneueste Version braucht, sollte sich Microsoft Office 2016 Professional Plus* ansehen. Diese noch immer aktuelle Alternative erhalten derzeit für nur 8 Euro* (Stand: 24.01.2020, 10:30 Uhr). Auch Windows 10 Pro erhalten Sie aktuell zum Tiefpreis von nur 18,99 Euro bei Amazon* (Stand: 24.01.2020, 10:30 Uhr).

Diese Programme sind in Microsoft Office 2019 Professional Plus enthalten

Word : Der Klassiker unter den Textverarbeitungsprogrammen

: Der Klassiker unter den Textverarbeitungsprogrammen Excel : Tabellenkalkulation

: Tabellenkalkulation PowerPoint

OneNote : Der digitale Notizblock

: Der digitale Notizblock Outlook : Das E-Mail-Programm

: Das E-Mail-Programm Publisher : Für grafisch anspruchsvolle Publikationen und Layouts

: Für grafisch anspruchsvolle Publikationen und Layouts Acces : Zur Herstellung von Datenbankanwendungen

: Zur Herstellung von Datenbankanwendungen Skype for Business

Direkt zum Angebot: Microsoft Office 2019 Professional Plus bei Amazon

Den Lizenzschlüssel und den Downloadlink erhalten Sie nach dem Kauf per E-Mail. Sie erhalten Microsoft Office Professional Plus 2019 in Deutsch als 32-Bit- und 64-Bit-Version. Die 2019er-Version wurde an vielen Stellen von Microsoft optimiert. Für Word gibt es nun ein augenschonendes "Dark Theme", zudem wurde dem Schreibprogramm eine Text-to-speech-Funktion spendiert. Wer die neuen Multitouch-Funktionen nutzen möchte, benötigt ein Gerät mit Touchscreen. Die Touchfunktionen sind für die Verwendung mit Windows 10 optimiert. Selbstverständlich ist auch die herkömmliche Bedienung via Maus und Tastatur möglich.

Einschätzung der Redaktion

Word, Excel, PowerPoint, Outlook und noch etliche Programme mehr: Damit sind Sie zuhause oder im Büro optimal ausgestattet. Zu diesem Preis ist Microsoft Office Professional Plus ein echtes Schnäppchen*. Der große Vorteil gegenüber Office 365: Es handelt sich nicht um ein jährliches Abo. Sie bezahlen nur einmal und können die Software nutzen, solange Sie wollen. Beachten Sie aber, dass zwingend Windows 10 auf Ihrem Rechner installiert sein muss. Klare Empfehlung!

Hinweis: Der Preis des Angebots schwankt aktuell stark. Wohl aufgrund der großen Nachfrage passen die Händler die Preise immer wieder an. Sollte dieses Angebot mittlerweile ausverkauft sein, lohnt es sich vielleicht für Sie, in ein paar Stunden noch einmal vorbeizuschauen oder auf Amazon nach einem anderen Anbieter zu suchen. Generell gilt: Für unter 40 Euro ist Microsoft Office Professional Plus auf jeden Fall ein Schnäppchen, das sich jeder näher ansehen sollte, der über die Anschaffung der Büro-Software nachdenkt.





