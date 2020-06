Mehrwertsteuer geschenkt: 19 Prozent Rabatt bei Media Markt

Es ist wieder Galaxy Week: Samsung und Media Markt* kommen mit einem neuen Hammer-Angebot um die Ecke und schenken Ihnen die Mehrwertsteuer auf Samsung-Produkte. Satte 19 Prozent Rabatt bekommen Sie nun auf alle Galaxy Smartphones, Wearables und Zubehör*. inFranken.de hat eine kleine Auswahl der Highlights zusammengestellt und zeigt Ihnen auch mögliche Alternativen. Das Angebot gilt nur noch bis zum 8. Juni, seien Sie also schnell.

Mehrwertsteuer-Aktion bei Media Markt bis zum 8. Juni

Schlagen Sie jetzt zu: Noch bis zum 8. Juni erhalten Sie die 19 Prozent Rabatt bei Media Markt. Ab einem Einkaufswert von 59 Euro erlässt Ihnen Media Markt sogar die Versandkosten. Wir stellen Ihnen die Highlights des Angebots vor, das sowohl in den Märkten als auch im Internet gilt.

Das sind die Highlights der Galaxy Week

Das Samsung Galaxy A20e für nur 130,25 Euro

32 GB Speicherkapazität erweiterbar bis 512 GB

Dual Sim

3 GB Arbeitsspeicher

5,8 Zoll Display

Betriebssystem: Android 9 + One UI 1.1

Prozessor: Exynos 7884B mit 4x 1.6 GHz und 4x 1.35 GHz

Eine gute Alternative zum Samsung Galaxy A20e ist das Motorola One*. Mit seinen 64 GB internen Speichers und den 4 GB Arbeitsspeicher macht das Motorola One neben dem Samsung eine sehr gute Figur. Zwar kostet es mit seinen 199 Euro knapp 50 Euro mehr, hat aber ähnliche technische Werte wie das Samsung und steht in Sachen Speicher etwas besser da. Wem der Speicher die 50 Euro wert ist, ist mit dem Motorola One gut beraten.

Der Samsung Galaxy Fit(e) Fitnesstracker für nur 27,73 Euro

hoher Tragekomfort

integrierter Pulssensor

verschiedene Fitness- und Schlaffunktionen

intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche

Akkulaufzeit bis zu sieben Tage

wasserresistent

Armband wechselbar

Anzeige von Smartphone Benachrichtigungen

Eine gute Alternative ist der wasserdichte Fitnesstracker von Yamay*. Mit seinem 0,96 Zoll Farbbildschirm, integriertem Schrittzähler und Pulsuhr ist der 29,99 Euro teure Fitnesstracker der perfekte Begleiter beim Sport. Lesen Sie hier den Fitnesstracker-Erfahrungsbericht unserer Kollegin.

Die kabellosen Samsung SM-R170 Galaxy Buds True Köpfhörer für nur 91,60 Euro

hoher Tragekomfort

herausragender Klang

Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden

hohe Sprachqualität durch zwei Mikrophone

kabellos aufladbar mit dem mitgelieferten Ladeetui

intuitive Funktionssteuerung

Auch die True Wireless Airbuds von Choosice* überzeugen mit ihrer guten Qualität und dem niedriegen Preis von nur 29,99 Euro. Genießen Sie die Spielzeit von bis zu 125 Stunden in bestem Stereo-Sound.

Das komplette Angebot der Galaxy Week finden Sie auf der offiziellen Media Markt-Webseite oder in Ihrer Filiale vor Ort.

Die nächste Media Markt Filiale in Ihrer Nähe finden

Sie möchten wissen, wo sich die nächste Media Markt-Filiale in Ihrer Nähe befindet? Der Media Markt-Filialen-Finder hilft Ihnen weiter. Den Filialen-Finder können Sie direkt hier auf der offiziellen Media Markt-Webseite ausprobieren*.

Ihre Media Markt-Filiale in Bamberg

Die Media Markt-Filiale in Hallstadt-Bamberg finden Sie unter der Adresse Laubanger 31, 96109 Hallstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Media Markt Bamberg*.

