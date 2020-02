Mega-Schnäppchen bei expert Bamberg: Die besten Angebote im Februar

Schnäppchenjäger aufgepasst: expert Bamberg hat sowohl online als auch in der Filiale in Hallstadt wieder tolle Technik-Schnäppchen im Programm, darunter viele Markenprodukte zu kleinen Preisen. Ob Laptop, Fernseher, Smartphone oder Staubsauger, hier ist für jeden das passende Angebot dabei. Schnell sein lohnt sich: Die Aktion läuft nur vom 6. bis zum 12. Februar.

Schnäppchen-Highlights bei expert Bamberg

expert Bamberg schickt im Rahmen der Schnäppchenaktion etliche starke Angebote ins Rennen. Einige Highlights stellen wir Ihnen im Folgenden vor. Alle Angebote finden Sie im aktuellen expert-Prospekt. Oder Sie kommen direkt in der Filiale in Hallstadt bei Bamberg vorbei und überzeugen sich selbst von den erstklassigen Schnäppchen.

Huawei P30 lite für nur 239 Euro + gratis dazu: Huawei Band 4 Pro im Wert von 79 Euro**

15,621 cm (6,15") Full-HD+-Display

Android 9.0, Octa-Core-Prozessor (4x 2,2 GHz + 4x 1,7 GHz)

128 GByte Speicherkapazität, erweiterbar durch microSD-Card (512 GB)

Triple-Hauptkamera (48 MP + 8 MP + 2 MP), 24 MP Frontkamera

4 GByte Arbeitsspeicher

WLAN (ac), Bluetooth 4.2, NFC, GPS, LTE

3.340-mAh-Akkukapazität

Dual-SIM (Nano-SIM)

Acer Aspire 3 Notebook für nur 379 Euro

39,62 cm (15,6 Zoll) mattes Full-HD-Display (1920 x 1080)

Intel Core i3-10110U Prozessor (2.1 GHz / 4.1 GHz, 4 MByte)

Intel UHD-Grafik

8 GByte DDR4-Arbeitsspeicher

256 GByte SSD-Speicher

WLAN (ac), HDMI, RJ-45, USB 3.0, 2x USB 2.0

Dyson Cyclone V10 Animal Akkuhandstaubsauger für nur 444 Euro

DYSON Digitaler Motor V10

14 konzentrisch angeordnete Zyklonen

Neuer Nickel-Cobalt-Aluminium Akku, Ladezeit: 3,5 Stunden

Behälterkapazität: 0,76 Liter

Elektrobürste mit Direktantrieb, Mini-Elektrobürste , Extra-soft Bürste

3 Saugstufen

Wandhalterung mit Ladestation, 2-teiliges Zubehör

Behälterentleerung einfach per Knopfdruck

Samsung QLED-TV mit 55 Zoll für nur 799 Euro

QLED-TV mit 138 cm (55'') Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Twin Triple Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD

3.100 PQI, Q HDR, HDR 10+, USB-Recording

Smart TV, DLNA, Unterstützung von Alexa und Google-Assistent

VESA-Norm: 200 x 200 mm

4x HDMI, 2x USB, 1x CI+-Slot, LAN, WLAN, WiFi Direct

Abmessungen (BxHxT): ca. 123,72 x 79,09 x 26,39 cm mit Fuß

Alle Angebote finden Sie auf der offiziellen Website von expert Bamberg. Das Angebot ist auch online gültig.

Aktion vom 06. bis 12. Februar gültig

Online und im Markt: Sichern Sie sich tolle Schnäppchen bei expert Bamberg. Die Schnäppchenaktion läuft vom 06. bis zum 12. Februar. Schauen Sie am besten direkt im Geschäft vorbei.

Anfahrt und Kontakt zur expert-Filiale

expert Bamberg GmbH, Michelinstraße 142, 96103 Hallstadt. Info: https://www.expert.de/hallstadt

