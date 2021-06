Endlich ist es soweit: Die Fußball-EM 2021 startet. Da Public-Viewing pandemiebedingt größtenteils ausfallen muss, hat expert Bamberg einen besonderen EM-Deal* im Angebot. Verfolgen Sie die Spiele der deutschen Elf auf einem neuen Fernseher – und sparen Sie dabei satte 11%. Genau der richtige Moment also, um sich noch schnell mit dem passenden Endgerät auszustatten und die Spiele in bester Qualität zu erleben.

Wer noch keine passende TV-Ausstattung hat, wird bei expert in Bamberg, Höchstadt, Kronach oder Lichtenfels definitiv fündig. Die Elektro-Fachmärkte bieten eine große Auswahl an Top-Geräten mit unschlagbarer Bild- und Tonqualität. Vom 11. bis zum 14. Juni können Sie satte 11% auf alle verfügbaren TV-Geräte sparen. Die EM-Aktion gilt nur in den teilnehmenden Filialen und kann nicht online eingelöst werden. Der Rabatt wird im Markt direkt an der Kasse abgezogen. Je nach Modell können mehrere hundert Euro gespart werden. Unser Tipp: LED-TVs mit 4k Ultra HD Auflösung bieten die beste Qualität, um den Fußballspaß ohne Störung zu genießen.