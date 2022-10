„Unser Motto heißt: Anschauen, anfassen, ausprobieren – dazu eine umfassende Beratung und top Service!“, so Geschäftsführer Armin Zeißler. Richtig starke Technik gibt's im MediaMarkt Nürnberg-Langwasser nun auf über 2.800 Quadratmetern und die Smartphone- und TV-Abteilung erscheint in völlig neuem Glanz, mit einer unglaublichen Geräteauswahl.

Brandneu sind außerdem die Kaffeewelt und die Smartbar für die Sofortreparatur von Smartphones und Computern. Natürlich gibt's zur Neueröffnung viele geniale Angebote, die wir dir hier als Sneak Peak ab dem 29. Oktober vorstellen. So viel dürfen wir schon verraten: Auf dich warten zahlreiche Schnäppchen, unter anderem in den Abteilungen Entertainment & Kaffee, zum Beispiel:

Smart-TVs

Kaffeepadmaschinen

Smartphones

Notebooks

uvm.

Der MediaMarkt Nürnberg-Langwasser hat täglich von 10:00-20:00 Uhr geöffnet. Los geht es also am Montag, 31. Oktober, ab 10:00 Uhr. Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

Deshalb ist Nürnberg-Langwasser ab sofort die beste Adresse für TVs, Smartphones & Kaffeegenuss

In der neuen, geräumigen TV-Abteilung sowie im top sortierten Smartphone-Bereich bietet der MediaMarkt in Nürnberg-Langwasser eine in der Gegend einzigartige Auswahl aktueller Produkte von führenden Marken. Hunderte verschiedener Geräte finden hier Platz. Auch bei den Kaffeevollautomaten, Kapselmaschinen und Zubehör mangelt es nicht an Auswahl und Service. Im Mittelpunkt der neuen Kaffeewelt wurde eine Barista-Bar installiert, an der du dir frisch zubereitete Kaffeespezialitäten servieren lassen kannst und für Geschäftskunden gibt es einen eigens abgetrennten B2B-Bereich. „So können sich unsere Geschäftskunden ganz ungestört mit unserem B2B-Berater über maßgeschneiderte Lösungen für ihr Business unterhalten“, erklärt Armin Zeißler.

Sofortreparaturen und Startklar-Service ohne Anmeldung – hier wird dir schnell geholfen

Auch in Sachen Service hat der MediaMarkt Nürnberg-Langwasser zugelegt. Glanzstück ist die vergrößerte Smartbar für die Sofortreparatur von Smartphones und Computern. Hier kannst du ohne vorherige Anmeldung einfach vorbeikommen. Die MediaMarkt-Techniker*innen reparieren zerstörte Displays, tauschen schlappe Akkus aus oder ersetzen defekte Power Buttons, Lautstärkeregler und Kameramodule. Darüber hinaus gibt es den praktischen Startklar-Service für die schnelle Einrichtung von neugekauften Produkten wie Smartphones, Computer, Notebooks, Navigationssystemen und Spielekonsolen.

Entspannt shoppen, entspannt bezahlen: MediaMarkt im Franken-Center mit optimierter Kassenzone

Auch wenn das Kassenhäuschen schon fast eine Institution war – nun gehört es der Vergangenheit an. Stattdessen besitzt der MediaMarkt Nürnberg-Langwasser jetzt eine geräumige, moderne Kassenzone, an der auch die Online-Abholung und der Service-Counter untergebracht sind. Größter Vorteil für Kund*innen: Bisher musste man sich zum Bezahlen an einer bestimmten Kasse anstellen. Jetzt gibt es nur noch eine Schlange für alle Kassen. Die Wartenden kommen der Reihe nach dran, sobald eine Kasse frei wird. So braucht sich niemand mehr darüber zu ärgern, in der falschen Schlange zu stehen.

Kontakt und Anfahrt

MediaMarkt Nürnberg-Langwasser

Oppelner Str. 213

90473 Nürnberg

Tel.: 0221 22243333

Geöffnet Mo-Sa von 10:00-20:00 Uhr