Media Markt: Das sind die Highlights aus dem neuen Prospekt und ihre Alternativen

Der neue Media Markt-Prospekt ist da und hat wieder massig Technik am Start. inFranken.de hat eine kleine Auswahl der Highlights zusammengestellt und zeigt Ihnen auch mögliche Alternativen. Der wöchentlich erscheinende Prospekt gilt bis zum 19. Januar, seien Sie also schnell und lassen Sie sich die tollen Angebote nicht entgehen.

Media Markt ist einer der führenden Elektronik-Fachmärkte Deutschlands und Europas. Dort finden Sie die neueste Technik aus allen Bereichen. Ob Haushalt oder Unterhaltung, hier werden Sie fündig. Jede Woche bringt Media Markt einen Prospekt mit tollen neuen Angeboten und Rabatten heraus. inFranken.de wählt Schnäppchen-Highlights für Sie aus und stellt Ihnen diese vor.

Das sind die Media Markt-Highlights der Woche aus demProspekt

Das Huawei P30 lite für nur 349 Euro plus Huawei Smartwatch geschenkt

256 GB Speicherkapazität

48 MP Rückkamera und 32 MP Frontkamera

6 GB Arbeitsspeicher

6,15 Zoll Bildschirmdiagonale

Prozessor: Kirin 71

Betriebssystem: Android 9 + EMUI 9.0.1

bis zu 293 Stunden Akkulaufzeit

Huawei Band 4 Pro Smartwatch im Wert von 79,99 Euro geschenkt

Einschätzung und Alternative: Das Huawei P30 kommt mit einer Menge Speicherplatz daher. Eine zusätzliche Micro-SD Karte kann allerdings nur genutzt werden, wenn Sie keine Dual-SIM-Funktion nutzen möchten. Mit dem Kirin 710 ist das Huawei P30 lite alles andere als schwach ausgerüstet. Auch bietet es mit den 6 GB RAM eine gute Performance. Sehen Sie sich das Huawei P30 lite hier bei Media Markt an

Für den etwas kleineren Geldbeutel gibt es das Xiaomi Pocophone F1 schon ab 239,84 Euro. Das Smartphone kommt mit einer erstklassigen Performance und guter Fotoqualität daher. Kleinere Abstriche in Sachen Schutz vor Wasserschäden und fehlendes NFC lassen das P30 lite in Sachen Ausstattung aber dennoch etwas besser dastehen.

Sehen Sie sich das Xiaomi Pocophone F1 bei eglobalcentral.de an

Die Bose Headphones 700 mit Noise Cancelling für nur 289 Euro statt 399,95 Euro

Aktive EQ für kraftvollen Klang bei jeder Lautstärke

Google Assistent und Amazon Alexa integriert

erstklassige Spracherfassung und Sprachsteuerung

elf Lärmreduzierungsstufen

20 Stunden Akkulaufzeit

Bose Augmented-Reality-Technologie für interaktive Audioinhalte

Einschätzung und Alternative: Die Bose Headphones 700 überzeugen mit schickem Design und gutem Handling. Auch audio-technisch sind sie sehr gut. Sie haben einen klaren und detailreichen Sound und auch der Bass ist sehr eindrucksvoll. In der Wiedergabe von Stimmen wirken sie allerdings etwas kühl.

Sehen Sie sich die Bose Headphones 700 bei Medi Markt an

Wer viel Wert auf eine lange Akkulaufzeit legt, dem sind die Jabra Elite 85h Kopfhörer zu empfehlen. Diese überzeugen mit einer unfassbaren Akkulaufzeit von bis zu 85 Stunden und gutem Noise Cancelling. Wer seine Kopfhörer möglichst selten aufladen möchte, bekommt die Jabra Elite 85h schon ab 221,99 Euro.

Sehen Sie sich die Jabra Elite 85h Kopfhörer bei Rakuten.de an

Die Sony Cyber-Shot DSX-RX 100 II Kamera für nur 399 Euro statt 445,99 Euro*

20,2 Megapixel

3,6 mal optischer Zoom

10.4-37.1 mm Brennweite

3 Zoll Bildschirmdiagonale

Einschätzung und Alternative: Die Sony Cyber-Shot DSX-RX 100 II kommt mit einem für Ihre Kategorie sehr großen Sensor daher und bietet damit sehr viel Potenzial für gute Bildqualität, welches sie auch nutzt. Auch anspruchsvollen Fotografen bietet diese Kamera die Möglichkeit im RAW-Format zu fotografieren, was die spätere Nachbearbeitung erleichtert.

Sehen Sie sich die Sony Cyber-Shot DSX-RSX 100 II bei Media Markt an

Ein ähnlich starkes Modell ist die Lumix DMC-LX7 von Panasonic. Diese bietet alles, was eine gute Kompaktkamera braucht: Ein ausgefeiltes Bedienkonzept, viele Funktionen und ein lichtstarkes Objektiv. Die Lumix DMC-LX7 bekommen Sie schon ab 199,99 Euro.

Sehen Sie sich die Panasonic Lumix DMC.LX7 bei Amazon an

Besonderes Highlight in diesem Prospekt: Drei Spiele für die Nintendo Switch für nur 111 Euro

Bei Media Markt können sie sich drei Nintendo Switch-Spiele aus einem großen Pool an tollen Spielen auswählen. Der Preis wird automatisch an 111 Euro angepasst. Sie können hier bis zu 68,97 Euro sparen. Unsere Beispiel Auswahl besteht aus Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order*, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore* und FIA Truck Racing Championship* für insgesamt 179,97 Euro.

Den kompletten Media Markt-Prospekt dieser Woche finden Sie auf der aktuellen Media Markt-Webseite*.

Die nächste Media Markt Filiale in Ihrer Nähe finden

Sie möchten wissen, wo sich die nächste Media Markt-Filiale in Ihrer Nähe befindet? Der Media Markt-Filialenfinder hilft Ihnen weiter. Den Filialen-Finder können Sie direkt hier auf der offiziellen Media Markt-Webseite ausprobieren*.

Ihre Media Markt-Filiale in Bamberg

Die Media Markt-Filiale in Hallstadt-Bamberg finden Sie unter der Adresse Laubanger 31, 96109 Hallstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Media Markt Bamberg*.

