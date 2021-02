Lidl verkauft Thermomix-Klon: Ab 1. März ist die günstige Thermomix-Alternative Silvercrest Monsieur Cuisine Connect* wieder im Discounter Lidl erhältlich. Längere Zeit war der Klon der wohl berühmtesten Küchenmaschine Thermomix von Vorwerk* in Deutschland ausverkauft. Nun kündigte das Lebensmittelunternehmen aus dem schwäbischen Neckarsulm an, das Produkt wieder ins Sortiment aufzunehmen. Auch online wird der "Monsieur Cuisine Connect" bestellbar sein. Im Onlineshop ist der Küchenhelfer für 349 Euro erhältlich*. Im Vergleich dazu liegt der Preis des original Thermomix* zwischen 1300 und 1400 Euro.

Die Silvercrest Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Küchenmaschine bei Lidl

Technische Details

Kochfunktion : ca. 1.000 Watt

: ca. 1.000 Watt Mixfunktion: ca. 800 Watt

ca. 800 Watt Drehzahl: ca. 120 - 5.200 Umdrehungen pro Minute

Automatische Kochprogramme

Kneten: Zubereitung von schweren (Hefe-)Teigen mit bis zu 500 g Mehl

Zubereitung von schweren (Hefe-)Teigen mit bis zu 500 g Mehl Braten: Kurzzeitiges Braten mit bis zu 130 Grad und automatischem Umrühren

Kurzzeitiges Braten mit bis zu 130 Grad und automatischem Umrühren Dampfgaren: Automatisches Aufheizen für schonende Garung

Zehn wählbare Kochfunktionen

Kochen

Anbraten

Dampfgaren

Rühren und Kneten

Mixen und Eis-Crushen

Zerkleinern

Pürieren

Emulgieren

Rechts- und Linkslauf

Wiegen

Weitere Funktionen

zehnstufige Geschwindigkeitseinstellung + Impulsmixen

Temperatureinstellung von 37 bis 130 Grad in 5 Grad-Schritten

Timer-Funktion

Ausstattung

7 Zoll Farbtouch-Display: Einstellung und Anzeige von Geschwindigkeit, Temperatur und Arbeitsschritten

Cooking Pilot: über 500 vorinstallierte Rezepte mit Anleitung

WLAN, kostenlose Downloads von Rezepten und automatische Updates

drei Liter Kochvolumen

Züberhör für alle oben genannten Funktionen

"Monsieur Cuisine Connect" Der "Monsieur Cuisine Connect" bei Lidl: Ab dem 05.12.2019 wieder erhältlich. Foto: Lidl

Lidl: Thermomix-Tumulte in Frankreich

Zu Tumulten kam es im Sommer 2019 in einer Lidl-Filiale in Frankreich. Der Anlass: Der Discounter bot den Thermomix-Klon Monsieur Cuisine* dort an. Ein Video auf Twitter zeigt die chaotischen Verhältnisse im Supermarkt: Kunden stürzen sich massenweise auf das Küchengerät und wuchten ihre Maschine in den Einkaufswagen.

Die Küchenmaschine mit dem schicken Namen "Monsieur Cuisine Connect" kann unter anderem Teig kneten, Suppe anrühren und Smoothies zubereiten. Laut Medienberichten spielten sich in anderen Lidl-Filialen vergleichbare Szenen ab.

