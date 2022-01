Klemm-Leuchte bei Amazon: Deshalb ist diese kleine Leselampe der Bestseller

bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Deshalb sind die Kund*innen überzeugt

Die Leselampe von Gritin ist der Bestseller bei Amazon: Sie weist das wohl beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf und bietet dir zahlreiche Eigenschaften, die diese Klemm-Leuchte wohl zu deiner Lieblings-Leselampe machen werden. Wir stellen dir das Produkt vor und verraten dir, weshalb die Käufer*innen auf diese Leselampe schwören.

Leselampe bei Amazon: Deshalb ist diese kleine Klemm-Leuchte der Bestseller

Die Klemm-Leuchte von Gritin* ist absoluter Bestseller bei Amazon bzw. "Amazon's Choice". Kein Wunder: Die kleine Leselampe kommt mit einer Vielzahl an praktischen Eigenschaften und kostet dabei gerade einmal 12,99 Euro (in der Farbe Schwarz, Stand: 24.01.22, 12:42 Uhr). Das Prädikat "Amazon's Choice" wird an alle Produkte vergeben, die sehr gut bewertet sind und gleichzeitig ein top Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

Die Klemm-Leuchte ist stufenlos dimmbar und verfügt über drei Farb-Modi (kaltweiß, warmweiß und mischweiß; 3.000 - 6.500 K). So lässt sich ganz bequem die richtige Mischung aus Farbtemperatur und Helligkeit einstellen. Die neun verbauten LEDs sorgen für eine perfekte Beleuchtung deines Buchs und schützen gleichzeitig deine Augen, denn sie sind qualitativ hochwertig, sowie blend- und flimmerfrei. Auf der Klemme befindet sich zudem die Anzeige für den Akku-Stand. Der Akku selbst verfügt über eine lange Laufzeit von fünf bis sieben Stunden bei maximaler Helligkeit, sowie bis zu 60 Stunden bei geringer Helligkeit. Vollständig aufladen lässt sich der 1.000 mAH-Akku dann per USB-Kabel in nur etwa zwei Stunden.

Generell weist die Leselampe eine sehr einfache Bedienung auf, da sich alle Funktionen der Leuchte mit nur einer Taste steuern lassen. Auch für unterwegs, beispielsweise auf Reisen, ist die Leselampe ideal geeignet, da sie leicht und handlich ist und sich sehr klein zusammenfalten lässt - so passt sie in jede Tasche bzw. in jeden Koffer.

Das kann die Leselampe von Gritin:

Stufenlos dimmbar - 3 Modi (kaltweiß, warmweiß, mischweiß)

9 LEDs verbaut

Akku-Anzeige auf Klemme

Akku wiederaufladbar per USB-Anschluss

eingebauter Hochleistungsakku (1.000 mAH)

einfach zu bedienen: mit nur einer Taste

leicht und kompakt: kann gebogen und gefaltet werden

erhältlich in den Farben schwarz und weiß

Bestseller-Leselampe bei Amazon: Das sagen die Kund*innen

Die große Vielzahl an positiven Kund*innen-Rezensionen spricht klar für die Leselampe von Gritin. Über 4.500 Käufer*innen haben bereits eine Bewertung für die Klemm-Leuchte abgegeben, mit dem Ergebnis, dass 84 Prozent von Ihnen absolut zufrieden mit dem Produkt sind (5-Sterne-Bewertung).

Besonders hervorgehoben wird die Kompaktheit und das geringe Gewicht der Lampe, durch das sie - an ein Buch geklemmt - kaum auffällt. Auch die hochwertige Verarbeitung, die einfache Bedienweise und die Langlebigkeit der Leselampe fallen den Kund*innen positiv auf. Die Leuchtkraft wird als stark eingestuft und die individuelle Einstellung der Helligkeit und des Farb-Modus als absoluter Vorteil. Nicht zu vergessen ist der Preis, der die Leuchte zu einem absoluten Top-Schnäppchen für die meisten Rezensent*innen macht.

Weitere Leselampen-Schnäppchen findest du bei Amazon.*

Fazit: Deshalb ist diese Leselampe Bestseller bei Amazon

Die Käufer*innen schwören auf diese Leselampe: Die Klemm-Leuchte von Gritin ist ein verdienter Bestseller bei Amazon. Die praktischen Eigenschaften der Leuchte machen sie zu einem guten Begleiter für alle Lese-Ratten. Auch für unterwegs ist die Leselampe gut geeignet, da sie sehr leicht und handlich ist.

Tipp: Schnell sein lohnt sich, denn die Leselampe von Gritin ist aktuell um 24 Prozent günstiger zu haben. In der Farbe Schwarz kostet sie gerade 12,99 Euro, in der Farbe Weiß 14,99 Euro.

Empfehlung: Welche Bücher die Bestseller im Januar sind, verraten wir dir in unserem Artikel.