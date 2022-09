Sichere dir jetzt mit dem Hammer-Deal von Jeep E-Bikes ein hochwertiges Mountainbike: Das Mountain FAT E-Bike MHFR 7100* von Jeep E-Bikes gibt es aktuell zum Angebotspreis von 1.949 Euro (statt 2.699 Euro) - somit sparst du dir 750 Euro. Outdoor-Fans kommen mit dem Bike voll auf ihre Kosten. On top gibt's einen erstklassigen Helm und ein Schloss im Deal gratis dazu. Mit dem kostenlosen Versand sparst du in Summe starke 903,80 Euro. Wenn du zwei Bikes kaufst, greift zudem der Partnerrabatt in Höhe von 100 Euro auf die Bestellung. Die Marke Jeep vertritt bereits seit über 80 Jahren die ideale Freiheit, Leistungsfähigkeit und Beständigkeit - alle, die sich damit identifizieren können, werden auch mit den E-Bikes von Jeep bestens zurechtkommen. Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Das elektrische Mountainbike von Jeep E-Bikes ist der coole und leistungsstarke Begleiter in deiner Freizeit. Mit dem Mountain FAT E-Bike MHFR 7100* aus dem Hause Jeep E-Bikes erkundest du den urbanen Raum und die Natur um dich herum. Das stylische Mountainbike mit den auffallenden Reifen und kräftigem Motor zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern erfüllt dir auch deinen Wunsch, die Welt zu entdecken. Ohne Verlust an Komfort nimmt es mühelos Hindernisse wie Äste oder Bordsteinkanten. Das E-Bike wiegt 28 kg und lässt sich auch auf Reisen mit dem Auto oder Zug mitnehmen, um neue Orte zu erkunden. Das Beste: Die Lieferzeit beträgt nur 3 bis 5 Werktage, das heißt du kannst noch in diesem Jahr auf Touren gehen!