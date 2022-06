Der Umstieg vom Verbrenner zum umweltfreundlicheren Elektroauto ist ein zentraler Baustein für die Energiewende. Doch ist der Kauf eines neuen Autos mit hohen Investitionskosten verbunden. Eine Alternative bietet das Leasing: LeasingLama bietet aktuell den Hyundai Kona Elektro* ab 214,70 Euro im Monat an. Und das ganz ohne lange Wartezeiten! Bei allen Fahrzeugen, die bis zum 30. Juni bestellt werden, übernimmt Hyundai die Garantie für die BAFA. Hier kannst du den Hyundai Kona anfragen*.

Der Hyundai Kona Elektro (in der Aktion wahlweise mit 5.000 km* oder 10.000 km im Jahr*) schließt beim ADAC Fahrzeugtest mit einer Gesamtnote von 2,1 ab. 2021 zählte das Fahrzeug zu den meistverkauften Elekroautos in Deutschland. Bei LeasingLama kannst das das E-Auto individuell konfigurieren. Und das zu einem monatlichen Top-Preis und einer extralangen Garantie.

Leasingangebot: Hyundai Kona Elektro ab 214,70 Euro

Der Hyundai Kona Elektro* ist für sein top Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Bei leasinglama.de gibt's den Elektro-SUV als Neuwagen mit 136 PS im 48-Monats-Leasing für Privat. Es gibt zwei Angebote, die sich in der Laufleistung unterscheiden. Für monatlich 214,70 Euro gibt's 5.000 Inklusivkilometer im Jahr*. Für nur 5 Euro mehr lässt sich die Laufleistung verdoppeln, was angesichts der 11 Ct. pro Mehrkilometer doppelt sinnvoll ist. Für 219,99 Euro im Monat sind 10.000 Kilometer im Jahr inkludiert* - hier heißt es zuschlagen! Der Leasingfaktor für die geringere Laufleistung beträgt 0,57, bei der höheren Laufleistung 0,58 - damit kann man bei dieser Aktion nichts falsch machen (bei einem Leasingfaktor unter 0,75 sprechen Experten von einem sehr guten Angebot).

In der Leasingrate ist die BAFA-Umweltprämie in Höhe von 6.000 Euro bereits eingerechnet. Zwar muss die BAFA-Förderung als Sonderleistung im Voraus bezahlt werden, diese wird aber in der Regel vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zurückerstattet. Hyundai garantiert dir die BAFA-Umweltprämie, wenn du den Kona bis zum 30. Juni bestellst. Weitere Details zur BAFA Garantie findest du auf leasinglama.de*.

Hyundai Kona Elektro: Details zum Leasing

Das Elektroauto zählt zu der Fahrzeugklasse der Mini-SUVs. Mit seiner Leistung von 136 PS/ 100 kW und einem Energieverbrauch von 14,3 kWh/100 km überzeugt der Hyundai Kona* bereits Millionen Autofahrer weltweit. Daher ist es nicht überraschend, dass das E-Auto den 5. Platz im Ranking der meistverkauften Autos in Deutschland belegt.

Hyundai Kona Elektro mit 136 PS: Alle Vorteile

Art: Neuwagen

Kundengruppe: Privat

Verfügbarkeit: Ab 12/2022

Leistung PS/kW: 136/100

Getriebe: Automatik

Kraftstoff: Elektro

Ausstattung (Highlights): Bordcomputer Abstandstempomat Einparkhilfe Kamera hinten Notbremsassistent Spurhalteassistent Alarmanlage beheizbares Lenkrad elektrische Fensterheber Klimaautomatik Schlüssellose Zentralverriegelung Sitzheizung vorne Beifahrer-Airbag Einparkhilfe DAB-Radio Multifunktionslenkrad

Anzahlung: 6.000 Euro, mit BAFA-Garantie für alle Bestellungen bis 30.06.

Überführungskosten: 899,00€

Laufzeit: 48 Monate

Garantie: Satte acht Jahre Garantie von Hyundai

Kilometer: wahlweise 5.000 km/Jahr oder 10.000 km/Jahr (11 Ct. pro Mehrkilometer)

Bruttolistenpreis: 37.750,00 €

Leasingfaktor: 0,57 bzw. 0,60

Jetzt für 214,70 Euro* bzw. 219,99 Euro* leasen - Angebot gilt nur für kurze Zeit

FAQ zu E-Mobilität und Leasing-Deals

Hier erfährst du, welche Begriffe du vor dem Leasing kennen solltest:

Wie wird der Leasingfaktor berechnet?

Der Leasingfaktor hilft dir als objektiver Vergleichswert verschiedene Leasingangebote zu vergleichen. Er berechnet sich aus der Leasingrate durch den Bruttolistenpreis mal 100. Der Leasingfaktor gibt die zu zahlende Leasingrate somit in Prozent an, wodurch sie in Bezug zum Wert des Leasings gesetzt wird.

Was ist die "Laufleistung"?

Die Laufleistung bezeichnet die Inklusivkilometer. Das ist die vereinbarte Kilometeranzahl, die du während der Laufzeit oder auf ein Jahr heruntergebrochen fahren darfst. Beachte: Jeder mehr gefahrene Kilometer wird mit Zusatzkosten berechnet.

BAFA-Prämie: Was ist das?

Die BAFA-Prämie ist auch als Umweltbonus bekannt. Kurz gesagt handelt es sich um eine Kaufprämie beim Kauf eines Elektroautos. Bearbeitet wird der Antrag vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Abhängig von deinem neuen E-Auto kann die Prämie bis zu 6.000 Euro betragen. Weitere Infos findest du auf leasinglama.de*.

Quellen: ADAC Fahrzeugtest: 'Hyundai Kona Elektro im ADAC Test: Wenn Reichweite zählt'