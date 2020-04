Leasing-Angebot für Fahranfänger: Seat Ibiza für nur 85 Euro pro Monat - keine Anzahlung!

Fahranfänger aufgepasst: Wir haben ein geniales Leasing-Angebot für Sie! Wer ein neues Auto braucht, muss zunächst die Frage nach der gewünschten Marke klären, sich für ein Modell entscheiden und die Finanzierung absichern. Die klassischen Möglichkeiten sind Barzahlung oder Finanzierung über einen Kredit.

Doch Leasing ist eine tolle Alternative - gerade für Fahranfänger -, die sich jetzt ganz besonders lohnt. Mit unserem Leasing-Deal* erhalten Sie einen Seat Ibiza für nur 85 Euro im Monat, und das ohne Anzahlung. Zudem können Sie das Fahrzeug auf Wunsch individuell konfigurieren.

Der Leasing-Deal auf einen Blick

Seat Ibiza Style für nur 85 Euro im Monat leasen

Großartiges Angebot ohne Anzahlung, gerade für Fahranfänger ideal

Neuwagen: Frei konfigurierbar

Überführungskosten: 849 Euro

Werksabholung in Wolfsburg oder beim Händler Feser Graf mit 49 Standorten

Lieferzeit: 4 Monate

Laufzeit: 24 Monate

Kilometerleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

Planungssicherheit

Kein Restwertrisiko

In vier Schritten zum günstigen Traumwagen

Klicken Sie auf den roten Button „Angebot jetzt ansehen“

Nehmen Sie über das Formular Kontakt mit dem Vertragshändler auf

Konfigurieren Sie mit dem Experten Ihr Fahrzeug und erstellen Sie Ihren individuellen Vertrag

Nach positiver Bonitätsprüfung durch die Hersteller-Bank erhalten Sie umgehend die Vertragsunterlagen und können Ihren Wagen innerhalb weniger Wochen beim Autohaus abholen

Planungssicherheit durch feste Monatsraten

Ein klarer Vorteil: Beim Leasing können Sie Ihre Kosten genau kalkulieren. Für die Dauer der Fahrzeugmiete wird eine feste monatliche Rate vereinbart. Diese bleibt über die gesamte Laufzeit hinweg gleich hoch und ist zum Beispiel unabhängig von Zinsschwankungen. Gerade jetzt im Moment können Sie von extrem guten und günstigen Angeboten profitieren, da Leasingraten oft niedriger sind als der monatliche Wertverlust beim Kauf.

Je nach Ihren persönlichen Bedürfnissen können Sie Leasingverträge über unterschiedliche Laufzeiten und Kilometerleistungen abschließen – das gibt Ihnen maximale Flexibilität. Die monatliche Leasingrate von 85 Euro in unserem Leasing-Deal* ist auf eine Laufzeit von 24 Monate sowie eine Kilometerleistung von 10.000 Kilometer pro berechnet. Perfekt für die private Nutzung!

Keine teuren Reparaturen oder unvorhersehbaren Risiken

Da Leasingfahrzeuge in der Regel Neuwagen sind und schon nach einer relativ kurzen Haltedauer zurückgegeben werden, müssen Sie unerwartete und teure Reparaturen aufgrund von Verschleiß nicht befürchten. Für Kosten, die im Zusammenhang mit Inspektionen und kleineren Verschleißerscheinungen entstehen, können Sie beispielsweise zusätzlich einen Wartungsvertrag abschließen, der diese abdeckt – für größtmögliche Planungssicherheit. Andere anfallende Reparaturarbeiten werden bei Neuwagen im Rahmen der Garantie erledigt, die bei vielen Herstellern drei Jahre beträgt und somit über die übliche Leasingdauer hinaus gilt.

Ebenso müssen Sie keine außergewöhnlichen Risiken, wie die eines erhöhten Wertverlustes aufgrund politischer Entscheidungen - beispielsweise Fahrverbote - befürchten. Diese tragen nicht Sie als Fahrzeugmieter, sondern die Leasinggesellschaft. Ein wichtiger Pluspunkt: Beim Leasing haben Sie kein Restwertrisiko. Nach Ihrer Vertragslaufzeit geben Sie Ihr Auto bequem bei Ihrem Händler zurück. Lästige Diskussionen um den Preis können Sie sich sparen.

Keine Angst vor der Fahrzeugrückgabe

Sie fürchten zusätzliche Kosten bei der Rückgabe? Das müssen Sie nicht. Es gibt klar und fair definierte Leitlinien für den Rückgabezustand Ihres Wagens. Klassische Abnutzungserscheinungen sind für Sie selbstverständlich nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Das alles ist bei unserem Seat-Leasing-Deal erlaubt

Leichte Kratzspuren an Felgen und Lackierung

Leichte Korrosionsmerkmale

Leichte Dellen (unter 1 Millimeter Eindringtiefe, kleiner 20 Millimeter Durchmesser)

Laufleistungsbedingte Steinschläge

Leichte Kratzer und Abschürfungen im Innenraum

Außerdem werden Schäden netto und nicht brutto berechnet und zum Teil vom Leasinggeber mitgetragen. Was Ihnen zudem bewusst sein sollte, ist, dass auch Schäden an einem gekauften oder finanzierten Fahrzeug zu Kosten führen und den Wert mindern

Immer „up to date“ unterwegs

Leasingverträge sind zeitlich begrenzt. Das heißt, dass Sie nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit Ihr altes Auto einfach zurückgeben und bei Bedarf ein neues anmieten können. So profitieren Sie immer vom technischen Fortschritt. Neben moderner und innovativer Technologie bieten aktuelle Fahrzeugmodelle in der Regel deutlich günstigere Verbrauchswerte und eine höhere Umweltfreundlichkeit sowie mehr Komfort und Sicherheit.

Der Leasing-Deal: Seat Ibiza Style

Der Seat Ibiza in unserem Leasing-Deal* lässt Autoträume wahr werden! Hier nur einige Highlights im Überblick:

Klimaanlage

Media-System mit Bluetooth-Schnittstelle

Lederlenkrad und -schaltknauf

LED-Tagfahrlicht

Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion

15 Zoll Leichtmetallräder

Erlebnis-Abholung in der Autostadt

Freuen Sie sich schon auf Ihr neues Auto? Freuen Sie sich auch auf die Abholung selbst! Ihr Wagen wird in der Autostadt Wolfsburg für Sie bereitgestellt. Dort erhalten Sie eine 60 Minuten Autostadt Übersichtsführung, eine Werkstour und Wertguthaben im Gesamtwert von 70 Euro, die Sie für Restaurants wie das Ritz-Carlton in Wolfsburg oder in einem der Autostadt-Shops ausgeben können. Für Ihre Abholung erhalten Sie bis zu sechs Eintrittskarten für die Autostadt. Am Ende Ihres erlebnisreichen Tages wartet Ihr Auto im Kundencenter auf Sie.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug beim Händler Feser Graf selbst abzuholen. Feser Graf finden Sie an 49 Standorten in ganz Deutschland, zum Beispiel in Nürnberg oder in Magdeburg.

Unser Partner Null-Leasing

Null-Leasing.com ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Leasingangebote* verschiedenster Autohersteller. Seit über elf Jahren inserieren Vertragshändler hier ihre günstigen Leasingangebote ohne Anzahlung. Null-Leasing bietet damit eine Übersicht über die besten Leasingangebote aus ganz Deutschland. Aufgrund dieser jahrelangen und intensiven Zusammenarbeit profitieren Sie als Kunde von exklusiv verhandelten Sonderkonditionen.

Für wen lohnt sich Leasing?

Unser Leasing-Angebot ist eine günstige Gelegenheit für Fahranfänger, aber nicht nur für die: Wer es gerne flexibel mag, nicht länger als ein bis drei Jahre planen möchte oder einfach immer mit den neuesten Modellen unterwegs sein will, für den ist Leasing eine tolle Option. Wer viel fährt, muss abwägen, ob ein Kauf sinnvoller ist, da bei einer höheren Laufleistung auch die Leasingrate höher wird. Hat man das gesamte Kapital bereits auf der hohen Kante, kann man sich seinen Wunschwagen auch direkt kaufen und dabei sogar noch einen Barzahlungsrabatt abstauben.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser – nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Mit ausgewählten Partnern verhandeln wir für unsere inFranken.de-Deals hart, um den besten Preis für Sie herauszuholen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.