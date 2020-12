Last Minute Weihnachtsgeschenke: Die besten Angebote bei Amazon & Co.

Weihnachten steht unmittelbar bevor und nach den Black-Friday-Angeboten werben die Hersteller jetzt mit ganz besonderen Last Minute Weihnachts-Rabatten. Sollten Sie also noch nach Elektronik-Produkten für einen Multimedia-Fan, nach hochwertigem Schmuck für einen lieben Menschen oder nach tollen Spielzeug-Angeboten für die Kids suchen, werden Sie mit den zahlreichen Last Minute-Aktionen sehr zufrieden sein.

Amazon* fährt mit seinen Last Minute- und Blitz-Angeboten ganz groß auf. Auch Media Markt* und Saturn* haben exklusive Weihnachts-Angebote im Deal-Repertoire. Ebenso der Schmuck-Hersteller Pandora*, der einen hochwertigen Armreif zum Kauf gratis als Geschenk hinzugibt. Wer ein neues Parfüm für die oder den Liebsten sucht, wird bei Douglas* fündig: Die Parfümerie verteilt im Rahmen der X-Mas-Highlights großzügige Rabatte.

Bei diesen Händler finden Sie die besten Last Minute Weihnachtsgeschenke

Unter den Last Minute Deals zu Weihnachten finden sich zahlreiche Schnäppchen aus den Bereichen Multimedia, Schmuck, Beauty und vielem mehr. Wir verraten Ihnen einige der tollsten Angebote.

Amazon: Last Minute Angebote

Der Online-Händler Amazon lockt vor Weihnachten mit ganz besonders tollen Schnäppchen-Angeboten: Vom 7. bis zum 23. Dezember werden tagtäglich ab sechs Uhr morgens neue Last Minute Angebote ausgerufen. Unter den Last Minute Angeboten in diesem Jahr ist für jeden etwas dabei: Neben zahlreichen Multimedia-Angeboten lassen sich auch unzählige Haushalts-*, Beauty-* und Spielzeug-Schnäppchen* ergattern. Tipp: Wer Prime-Mitglied ist, bekommt bei manchen Angeboten schon früher Zugriff als Nicht-Mitglieder.*

Media Markt: Weihnachts Geschenkt

Mit der Weihnachts-Aktion von Media Markt "Weihnachts Geschenkt" bekommen Sie tolle Elektronik-Extras gratis zum Kauf eines Produktes hinzu. Die teilnehmenden Produkte sind im aktuellen Prospekt und auf der Website des Elektronik-Händlers nachzulesen. Die Aktion bezieht sich sowohl auf Produkte, die online, wie auch direkt im Markt gekauft werden und läuft bis einschließlich 21. Dezember 2020. "Weihnachts Geschenkt"-Beispiele: Aktuell gibt es beim Kauf eines Sony OLED TV die Playstation 4 plus 100 Euro Sony Store-Guthaben gratis*. Auch ein toller Schnapper: Einen hochwertiger Milchaufschäumer gibt es beim Kauf einer DELONGHI-Kapselmaschine obendrauf.*

Saturn: Das große Weihnachtsmehrchen

Das große Saturn Weihnachtsmehrchen ist an einen Adventskalender angelehnt, bei dem jeden Tag ein neues Top-Schnäppchen enthüllt wird. Jeden Tag pünktlich um 18 Uhr wird ein neues Blitzangebot preis gegeben, welches dann bis 21 Uhr gültig ist. Darüber hinaus gelten bis einschließlich 15. Dezember die Angebote der Apple Days*, bei denen exklusive Apple-Produkte, wie etwa das MacBook Air oder die Apple Music-Mitgliedschaft zu besonderen Schnäppchen-Konditionen zu haben sind. Ein ganz besondere Aktion für Saturn Card-Inhaber* gibt es auch: Wer beim Kauf seine Kundenkarte registriert, hat die Chance, mit etwas Glück den gesamten Rechnungsbetrag zurückerstattet zu bekommen.

IKEA: Angebote und Aktionen

IKEA hat aktuell Produkte im Angebot, die nur für kurze Zeit zu einem absoluten Schnäppchen-Preis zu haben sind. Im Angebot befinden sich diverse Deko-Artikel, Weihnachtsschmuck, Bettwäsche und vieles mehr. Die Schnäppchenpreise sind noch bis 31. Dezember gültig, schnell sein lohnt sich. Außerdem gibt es diverse TV-Schrank-Kombinationen nur noch bis 27. Dezember für IKEA Family-Mitglieder* zu stark vergünstigten Preisen. Übrigens: Wer noch Geschenke-Inspiration benötigt, kann sich bei den IKEA-Geschenkideen* umsehen und wird bestimmt fündig.

OTTO: Tolle Weihnachts-Aktionen

OTTO liefert mit der TOP 10 und der TOP 20-Aktion tolle Produkte zu Top-Preisen, beispielsweise Kinder-Jacken, Parfüm und Uhren. Die Aktions-Produkte sind jeweils nur für einen kurzen Zeitraum zu haben, schnell sein lohnt sich also. Zudem winken exklusive Haushalts-Schnäppchen, die nur noch im Dezember zu stark reduzierten Preisen zu haben sind, unter anderem Kaffeevollautomaten, Kühlschränke oder auch Waschmaschinen. Eine weitere Weihnachts-Aktion des Versandhändlers: Hinter den Adventskalender-Türchen der OTTO-Shopping-App* verbergen sich exklusive Gewinne, die Sie sich mit etwas Glück sichern können. Tipp: Wer als Neukunde bei Otto bestellt, bekommt 15 Euro Rabatt.*

Pandora: Hochwertiger Armreif geschenkt

Wer ein tolles Schmuckstück bei Pandora ergattert hat, wird sich freuen: Zusätzlich zum Produkt gibt es einen hochwertige Armreif im Wert von 79 Euro geschenkt. Diese Aktion gilt ab einem Einkaufswert von 149 Euro und ist noch bis einschließlich 24. Dezember 2020 gültig.

Douglas: X-Mas-Highlights

Douglas bietet in der Weihnachtszeit spezielle Weihnachtsangebote und X-Mas-Highlights an, bei denen Sie jede Menge Prozente sparen können. Auf ausgewählte Parfüms, Schminke und Geschenk-Sets namhafter Hersteller bekommen Sie bis zu 51 Prozent Rabatt. Nur noch bis 10. Dezember: Ab einem Bestellwert von 59 Euro bekommen Sie einen Rabatt von 20 Prozent auf viele Produkte aus dem Douglas-Sortiment. Tipp: Wer auf der Suche nach dem passenden Geschenk ist, kann sich von den Geschenk-Ideen von Douglas* inspirieren lassen.

Fazit: Tolle Last Minute-Weihnachtsgeschenke

Wer sich gerade noch rechtzeitig um die passenden Weihnachtsgeschenke kümmern möchte, findet bei den Händlern vielfältige Last Minute Deals zu Weihnachten. Ob bei Amazon, IKEA, Pandora, Media Markt oder Douglas - es ist für jeden Geschmack etwas dabei und Sie werden sicherlich fündig werden.