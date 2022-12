Du möchtest eine Küche kaufen und dir einen Überblick zu passenden Anbietern verschaffen? Ob Küchenzeile, Einbauküche oder Komplettküche - mit dem kostenlosen Service von Aroundhome holst du mit wenigen Klicks bis zu drei Angebote von Fachpartnern für Küchen ein*.

Küche kaufen: Die beliebtesten Küchen der Deutschen

In der Küche wird in vielen Haushalten nicht nur gekocht, sie ist gleichzeitig ein Ort, der Menschen zusammenbringt. Daher ist es wichtig, dass du dich in deiner Küche wohlfühlst und diese an deine Bedürfnisse anpasst.

Hier stellen wir die beliebtesten Küchenformen vor: Küchenzeile für Single-Haushalte - ideal für schmale Räume Die Küchenzeile ist die perfekte Küchenform für etwas kleinere Räume. Ihre einfache Form in einer Linie ist ideal für schmale Räume, denn bei einer Küchenzeile werden alle wichtigen Küchengeräte und Schränke nebeneinander angereiht. Bei der Planung einer Küchenzeile ist darauf zu achten, dass sie eine ausreichende Länge besitzt, damit du genug Stauraum hast. Um dir kurze Arbeitswege zu gewährleisten, sollte die Küchenzeile allerdings auch nicht zu lang sein. Diese Küchenform eignet sich somit gut für Singles und Pärchen. Zudem lässt sie sich gerne auch mit einer Sitzecke oder einer Kücheninsel kombinieren. Komplettküche - Möbel & Geräte aus einer Hand Neben den Küchenmöbeln gehören zu einer Küche natürlich auch ein Herd, Kühlschrank, Backofen und viele weitere Küchengeräte. Mit einer Komplettküche kannst du gleich alles zusammen bei deinem Küchen-Partner bestellen und fachgerecht montieren lassen. Dennoch hast du die Möglichkeit, deine Küche individuell zu planen und aus verschiedenen Modellen und Ausführungen zu wählen. Mit einer Komplettküche sparst du dir somit vor allem Zeit: Die Montage ist in der Regel inklusive und du musst dich um nichts weiter kümmern. Einbauküche - für eine individuelle Anordnung deiner Küchenmöbel Eine Einbauküche wird individuell an den zur Verfügung stehenden Raum angepasst - so nutzt du Küchenraum bestmöglich aus. Sie besteht oft aus verschiedenen Modulen, welche sich individuell kombinieren lassen. So kannst du sichergehen, dass du genug Stauraum für all deine Küchengeräte hast. Für eine Einbauküche benötigst du mindestens zwei freie Wände. Ob deine Küche dann eine L-Form oder U-Form daherkommt oder eine Kücheninsel hast, kannst du individuell festlegen. Küchenvergleich mit Aroundhome - diese Anbieter machen mit Folgende Eckdaten werden hierbei u. a. abgefragt: Welche Form soll deine Küche haben? (Küchenzeile, L-Form, U-Form, Steht noch nicht fest)

Welcher Stil gefällt dir? (Modern, Klassisch, Landhaus, Weiß nicht)

Wie sieht dein Küchenraum aus? (Geschlossen, Offen, Noch in Planung)

Welche Farbe soll deine Küche haben? (Hell, Dunkel, Farbig, Weiß nicht)

Aus welchem Material soll deine Arbeitsplatte sein? (Holz, Granit, Edelstahl, Weiß nicht)

Wann und wo soll die Küche geliefert/verbaut werden?

mit individueller Küchenberatung und -planung

profitiere von attraktiven Händleraktionen

Service ist 100 % kostenlos und unverbindlich

Häufige Fragen zur Küchenplanung (FAQ) Diese Vorteile machen den Service von Aroundhome so beliebt bei Nutzern: Abhängig von dem dir zur Verfügung stehenden Platz, hast du die Qual der Wahl, welche Küche für dich in Frage kommt. Neben der Küchenform und dem Design stellt sich zum Beispiel auch die Frage, wo du deine Küchengeräte platzieren möchtest. Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, was eine vernünftige Küche kostet und wie viel Geld du dafür in die Hand nehmen musst. Wir haben dir häufige Fragen zusammengestellt, welche bei der Küchenplanung auftreten: Wie gestalte ich meine Küche ergonomisch? Dein Rücken wird es dir danken, wenn du bei der Küchenplanung Wert auf Ergonomie legst. Um Rückenschmerzen zu vermeiden, ist es wichtig, dass du deine Küche auf dich abstimmst. Dazu zählt die Höhe der Arbeitsplatte oder auch kurze Arbeitswege. Um deine Arbeitswege komfortabel und rückenschonend zu gestalten, empfehlen sich Unterschränke mit Schubladen. So hast du dein Staugut optimal im Blick, ohne dich Bücken zu müssen. Tipp für die Planung: Hinterfrage deine Arbeitsabläufe und plane deine Küche so, dass du diese komfortabel ausführen kannst. Was kostet eine gute Küche, was ist ein realistischer Preis für eine gut ausgestattete Küche? Wie so oft im Leben gibt es auch bei Küchen nach oben (fast) keine Grenzen. Ein realistischer Preis für eine gut ausgestattete Küche mit den nötigsten Geräten liegt bei rund 8.000 Euro. Dieser Betrag bezieht sich auf eine einfache und zweckmäßige Ausstattung mit guter Qualität (keine Billig-Geräte). Es soll Hobbyköche geben, die 35.000 bis 50.000 Euro für ihre Traumküche ausgeben. Wie sollte ich meine Küchengeräte anordnen? Bei der Anordnung der Küchengeräte ist es sinnvoll, auf Funktionalität zu achten. So werden deine Arbeitswege kürzer und du sparst dir selbst Energie und Zeit. Zu beachten ist auch, dass sich der Kühlschrank nicht direkt neben dem Herd befindet, da die beiden Geräte sonst sehr viel Energie verbrauchen. Beim Kühlschrank, dem Spülbecken und dem Kochfeld empfiehlt es sich, dass diese nah aneinander liegen.