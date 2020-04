Jetzt schon an Muttertag denken: Exklusive Wein-Pakete aus Franken  bis zu 35 % sparen

In Zeilitzheim unweit der Volkacher Mainschleife wird seit mehr als 1.200 Jahren der Weinbau gelebt. Der Franken-Wein bietet von leicht und fruchtig bis klassisch und edel für jeden Geschmack etwas. Zusammen mit dem Weingut Mößlein haben wir pünktlich zum Muttertag zwei exklusive Pakete geschnürt. Holen Sie sich den Franken-Wein nach Hause!

Genießer-Paket als Geschenk für den Muttertag – erlesener Franken-Wein mit kleiner Überraschung

Für alle, die gemeinsam mit ihrer Mama einen schönen Tag verbringen oder einfach einen Genussmoment verschenken möchten, bietet unser Genießer-Deal eine exklusive Zusammenstellung erlesener Weine sowie das beliebte Haselnüssle als kleine Überraschung. Das Genießer-Paket gibt es exklusiv über inFranken.de für 49,99 Euro. Im Paket sparen Sie 15 % gegenüber dem Einzelpreis, zudem ist der Versand kostenlos. Wer sich selbst etwas Gutes tun will, macht bei dem Genießer-Paket natürlich auch nichts falsch.

Das erwartet Sie :

1 x „Der Franke“ Rotling Qualitätswein fruchtig / Deutscher Qualitätswein b.A. Franken / 0,75 L / 11,5%vol

1 x Sommertraum – Das ganze Jahr Sommer / Deutscher Wein / 0,75 L / 11,5% vol

1 x Silvaner Meisterwerk trocken / Deutscher Qualitätswein b.A. Franken / 0,75 L / 13% vol

1 x Secco trocken / Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, verperlt in 56856 Zell / 0,75 L / 12%vol

1 x Domina Meisterwerk trocken / Deutscher Qualitätswein b.A. Franken / 0,75 L / 13%vol

1 x Haselnüssle / Deutsche Spirituose / 0,35 L / 37%vol

*inkl. Porto und Versand / Dekoration nicht im Paket enthalten!

Auszeit-Paket für Ihren Lieblingsmenschen: Wein genießen und fränkisches Weinland erkunden

Mit dem exklusiven Auszeit-Paket verschenken Sie zum Muttertag zweimal Freude. Für 79,99 Euro verschenken Sie zusätzlich zu fünf erlesenen Weinen und dem Haselnüssle einen Gutschein für eine Planwagenfahrt mit Weinprobe, um das fränkische Weinland zu erschmecken und hautnah zu erleben. Eingelöst werden kann der Gutschein für zwei Personen flexibel bis Ende 12/2022 – es bleibt also genug Zeit, um den Besuch im Weinanbaugebiet zu planen. Wein und Haselnüssle kommen natürlich pünktlich zum Muttertag. Im Paket sparen Sie 35 % gegenüber dem Einzelpreis, auch hier ist der Versand kostenlos.

1 x Gutschein für eine Planwagenfahrt für 2 Personen (gültig bis 12/22)

*inkl. Porto und Versand / Dekoration nicht im Paket enthalten!

Franken-Wein von der Volkacher Mainschleife – das Weingut Mößlein stellt sich vor

Das Weingut Mößlein ist ein Familienbetrieb durch und durch. Mit dem ersten Rebstock 1973 war sicher noch nicht klar, dass später einmal gleich zwei Generationen der Familie gemeinsam für das Weingut brennen würden. Mit Leidenschaft und Herzlichkeit spielen hier direkter Kundenkontakt, umfangreiche Weinberatung und die Anpassung an aktuelle Herausforderungen eine große Rolle. Entstanden ist so eine Weinerlebniswelt, in welcher Wein nicht nur verkostet, sondern auch erlebt werden kann. Und nicht ohne Grund kann das Weingut mit zahlreichen Gold- und Silbermedaillen für Wein, Sekt und Whisky sowie Podiumsplatzierungen bei namhaften Wettbewerben punkten. Herzblut und Freude die man schmeckt!

Weingut Mößlein

Untere Dorfstraße 8

97509 Kolitzheim/Zeilitzheim

