Indiana Jones Schnäppchen: Komplette Sammlung auf Blu-ray für nur 18,96 Euro

Passend zum Start der Dreharbeiten für Indiana Jones 5 erhalten Sie bei Amazon die komplette Indiana-Jones-Reihe auf Blu-ray für nur 18,96 Euro. Wenn Sie sich vor Kinostart von Indie 5 im Juli 2021 also noch einmal die ganze Vorgeschichte ins Gedächtnis rufen wollen, dann ist diese Blu-ray-Box für Sie genau das Richtige.

Alle Indiana-Jones-Filme auf Blu-ray: Das ist in der Box

In der Indiana Jones - The Complete Adventures Box* bekommen Sie auf vier Blu-rays alle vier bisher erschienenen Indiana-Jones-Filme.

Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes : Der im Jahr 1981 erschienene Film ist der erste Teil der Indiana-Jones-Reihe und bietet Ihnen 115 Minuten tolle Unterhaltung. Ein Klassiker eben!

: Der im Jahr 1981 erschienene Film ist der erste Teil der Indiana-Jones-Reihe und bietet Ihnen 115 Minuten tolle Unterhaltung. Ein Klassiker eben! Indiana Jones und der Tempel des Todes : Ein technisch perfekt inszenierter Abenteuerfilm, bei dem ein Action-Höhepunkt den nächsten jagt. Der 1984 erschienene Film unterhält Sie 118 Minuten lang.

: Ein technisch perfekt inszenierter Abenteuerfilm, bei dem ein Action-Höhepunkt den nächsten jagt. Der 1984 erschienene Film unterhält Sie 118 Minuten lang. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug : Hier machen sich Indiana Jones und sein Vater auf die Suche nach dem heiligen Gral. Harrison Ford und Sean Connery bieten Ihnen tolles Entertainment auf 127 Minuten. Der Film ist aus dem Jahr 1987.

: Hier machen sich Indiana Jones und sein Vater auf die Suche nach dem heiligen Gral. Harrison Ford und Sean Connery bieten Ihnen tolles Entertainment auf 127 Minuten. Der Film ist aus dem Jahr 1987. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels : Im bisher letzten und umstrittensten Teil der Indiana-Jones-Reihe aus dem Jahr 2008 ist Indiana zusammen mit seiner Jugendliebe und einem jungen Kerl, dessen Identität wir hier nicht spoilern wollen, auf der Jagd nach dem sagenumwobenen Kristallschädel. Hier bekommen Sie 123 Minuten Indy-Action.

