E-Mobilität boomt: Autofahrer suchen Alternativen zu Verbrennern

Hyundai Kona Elektro im Auto-Abo: Bereits ab 399 Euro leasen

im Auto-Abo: Bereits ab 399 Euro leasen Starke 204 PS, fast 500 km Reichweite - so geht Preis-Leistung

- so geht Preis-Leistung Volle Flexibilität dank Auto-Abo, optional mit Lade-Flatrate

Mit einem E-Auto machst du dich unabhängig von steigenden Spritpreisen und trägst zum Umweltschutz bei. Aufgrund der hohen Nachfrage kommen Autohäuser jedoch kaum an Nachschub. Nicht so bei bei diesem Angebot von Shell Recharge: Hier sicherst du dir den Hyundai Kona Elektro ab 399 Euro im Monat im Abo. Abholbereit in 10 bis 14 Wochen.

Der Hyundai Kona Elektro zählte 2021 zu den meistverkauften Elektroautos in Deutschland. Im Auto-Abo von Shell sind alle Zusatzkosten wie beispielsweise Versicherung, Zulassungskosten, Bereifung und Wartung inbegriffen. Das Abo stellt eine Sonderform des Leasings dar. Optional kannst du dir für 70 Euro im Monat eine Lade-Flatrate dazubuchen. Jetzt heißt es zuschlagen - der Deal gilt nur bis zum 31. März.

Leasing-Angebot: Hyundai Kona Elektro für 399 Euro

Das Auto-Abo von Shell Recharge deckt alle Kosten für deinen Hyundai Kona Elektro ab. In der monatlichen Leasingrate sind Kfz-Versicherung, Bereifung, Wartung und vieles mehr inbegriffen. Somit kannst du den Mini-SUV mit einer Leistung von 204 PS und einer Reichweite von 484 km schon für 399 Euro im Monat fahren. Die Laufzeit beträgt 24 Monate mit einer Laufleistung von 10.000 km im Jahr (wahlweise 6 oder 12 Monate mit bis zu 15.000 km im Jahr).

Zusätzlich kannst du dein Angebot durch eine Lade-Flatrate für 70 Euro im Monat erweitern - hohe Spritpreise gehören damit der Vergangenheit an. Das Leasingangebot gilt für alle Fahrer ab 21 Jahren. Das Fahrzeug kann an den Standorten in Berlin, Köln/Aachen, München, Frankfurt a. M., Osnabrück, Hamburg oder Memmingen abgeholt werden. Die Verfügbarkeit ist mit 10 bis 14 Wochen vergleichsweise schnell.

Deine Vorteile mit dem Hyundai Kona Elektro

Der Hyundai Kona Elektro belegt Platz 5 im Ranking der meist verkauften E-Autos in Deutschland. Das E-Auto überzeugt mit einer beeindruckenden Leistung von 204 PS und einer Reichweite von fast 500 km. Diese Highlights machen den Stromer zum Preis-Leistungs-Kracher:

Alle Infos zum Hyundai Kona Elektro im Abo

monatliche Leasingrate: 399 Euro

optional mit Lade-Flatrate für 70 Euro

0 Euro Anzahlung und keine versteckten Kosten

Laufzeit: 6 - 24 Monate

Lieferzeit: 10 - 14 Wochen

Neuwagen (Bruttolistenpreis: 41.850 Euro)

Leistung: 204 PS

Getriebe: Automatik

Reichweite: 484 km

Schnelladen mit 64 kWh

Ausstattung: Navigationssystem Klimaautomatik LED-Scheinwerfer Keyless (schlüsselloser Zugang) Apple CarPlay/Android Auto DAB-Radio Freisprecheinrichtung (Bluetooth) Einparkhilfe vorne u. hinten Rückfahrkamera Sitzheizung Licht- u. Regensensor adaptiver Tempomat virtuelles Cockpit Fernlichtassistent Kollisionswarner Müdigkeitserkennung Notbremsassistent Spurhalteassistent

Jetzt für 399 Euro leasen - Angebot gilt nur bis zum 31.03.

Empfehlung der Redaktion: Der Hyundai Kona Elektro zählt nicht umsonst zu den beliebtesten E-Autos der Deutschen. Der Mini-SUV bietet Platz für die ganze Familie und bringt mit 204 PS echte Fahrfreude auf die Straße. Im All-Inclusive-Abo brauchst du dir außerdem keine Sorgen wegen versteckten Zusatzkosten machen. Das alles macht den Stromer von Hyundai zum Preis-Leistungs-Kracher.

Hyundai Kona Elektro im flexiblen Auto-Abo

Das Auto-Abo passt sich an deine Bedürfnisse an. Du kannst zwischen einer Laufzeit von 6, 12 oder 24 Monaten wählen. Je nach Variante kannst du die Laufleistung auf bis zu 15.000 km pro Jahr aufstocken. Zusätzlich gefahrene Kilometer werden mit einem Aufpreis von 0,19 Euro/km bis 2.500 km und 0,29 Euro/km ab 2.501 km berechnet.

Inklusivleistungen des Auto-Abos

Das Auto-Abo ist eine Sonderform des Leasings. Hier sind i. d. R. alle Zusatzkosten in den monatlichen Raten enthalten. Shell Recharge deckt folgende Leistungen ab:

Kfz-Versicherung

jahreszeitgerechte Bereifung

Wartung

kostenfreier Fahrzeugcheck

Zulassungskosten

Werksfracht

Batteriemiete

Shell Recharge-Ladekarte

kostenfreie Übernahme

Lade dein Auto mit der Flatrate auf - wann und wie oft du willst

Die Ladestrom-Flatrate ermöglicht dir, dein Auto flexibel aufzuladen. Für 70 Euro im Monat erhältst du mit deiner Shell-Recharge Ladekarte kostenfrei die vereinbarte Kilometerleistung deines Auto-Abos im gesamten Ladenetzwerk von Shell Recharge. Mit der passenden App für dein Smartphone kannst du dir ganz einfach und bequem alle Ladesäulen im Umkreis anzeigen lassen.

Häufig gestellte Fragen: E-Mobilität und Leasing-Deals

Worauf du vor dem Abschluss eines Leasing-Abos achten solltest und welche Begriffe du im Zusammenhang mit Leasing kennen solltest, erfährst du hier.

Was ist der Unterschied zwischen Auto-Abo und Leasing?

Das Auto-Abo unterscheidet sich in einigen ausschlaggebenden Punkten von einem klassischen Auto-Leasing. Wir haben die Eigenschaften für euch festgehalten:

alle Zusatzkosten wie Versicherung, Steuern, Überführung & Co sind in den Raten inkludiert, eine Lade-Flatrate o. Ä. kann zugebucht werden

keine Einmalzahlungen zu Beginn des Abos

kürzere Laufzeiten und mehr Flexibilität

keine langfristige Bindung an den Anbieter

Welche Zusatzkosten kommen auf mich zu?

Bei klassischen Leasingangeboten können Zusatzkosten wie zum Beispiel die einmaligen Überführungskosten, die Vorauszahlung der Umweltprämie oder Versicherungs- und Servicekosten anfallen. Nicht jedoch bei unserem Auto-Abo von Shell Recharge. Das Abo-Modell beinhaltet bereits alle Zusatzkosten in den monatlichen Raten und du hast keine versteckten Einmalkosten zu befürchten.

Allerdings fallen Kosten pro mehr gefahrenen Kilometer an, sobald die vereinbarten Freikilometer überstiegen werden.

Was bedeutet "Laufleistung"?

Die Laufleistung bezieht sich auf die Inklusivkilometer. Also die vereinbarten Kilometer, die du während der Laufzeit fahren darfst, ohne dass Zusatzkosten für dich anfallen.