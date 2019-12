Hochwertiges japanisches Küchenmesser bei Hinz Mode & Waffen in Bamberg: Noch bis Ende Dezember!

Bei Hinz Mode & Waffen* bekommen Sie ab jetzt bis zum 31. Dezember das japanische Premium-Küchenmesser-Set Shun Classic zum Preis von nur 199 Euro anstatt 226,90 Euro. Das hochwertige Messer ist nicht nur perfekt für Hobbyköche, es sieht auch noch super aus. Wer uneingeschränktes Kochvergnügen sucht und gleichzeitig beeindrucken möchte, ist mit diesem Messer auf der richtigen Seite. inFranken.de stellt Ihnen das Shun Classic vor.

Hinz Mode & Waffen* ist eines des traditionsreichsten Geschäfte der Bamberger Innenstadt und wird schon in der dritten Generation geführt. Seit 90 Jahren können Sie hier elegante Freizeit-Mode, frei verkäufliche Waffen und sogar Souvenirs erwerben. All das finden Sie zu fairen Preisen im Geschäft des Familienunternehmens direkt am Maximiliansplatz.

Das Shun Classic Shantoku-Set für nur 199 statt 226,90 Euro

Die Shun Classic-Serie vereint jahrhundertealte, japanische Schmiedekunst und kombiniert sie mit den technisch ausgereiften Fertigungsverfahren der Moderne. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Damastmesser, ausgereift bis ins kleinste Detail und ausgerichtet auf beständige Schärfe.

Hochwertiger Damaszener Stahl aus 32 Lagen

japanisches Shantoku-Messer mit Kullenschliff zum Schneiden hauchdünner Scheiben ohne Anhaften

zum Schneiden hauchdünner Scheiben ohne Anhaften inklusive praktischem Klingenschutz (240 x 60 mm) mit Magnetverschluss zur sicheren Aufbewahrung

(240 x 60 mm) mit Magnetverschluss zur sicheren Aufbewahrung inklusive Pflegetuch (400 x 400 mm) von kai aus Mikrofaser

(400 x 400 mm) von kai aus Mikrofaser Klingenlänge: 7 Zoll / 18 cm

7 Zoll / 18 cm Härtegrat: 61±1 HRC

61±1 HRC Grifflänge: 12,2 cm

Das Shun Classic Messer-Set noch bis zum 31. Dezember

Noch bis Ende des Jahres bekommen Sie das hochwertige Messer-Set bei Hinz Mode & Waffen für nur 199 Euro. Schauen Sie am besten einfach im Geschäft in der Bamberger Fußgängerzone vorbei. Die Adresse lautet: Hinz Mode & Waffen, Grüner Markt 31, 96047 Bamberg.

Hinz Mode & Waffen ist Montags bis Samstags von 9 bis 19 Uhr durchgehend für Sie geöffnet. An Heiligabend ist von 9 bis 13 Uhr und an Silvester von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite oder unter der Telefonnummer 0951/22493.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

*Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.