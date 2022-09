"Personalkauftage" bei expert in Bamberg, Bayreuth, Hof, Höchstadt, Kronach und Münchberg: Noch bis zum 04. Oktober kannst du in deinem expert-Markt zu Mitarbeiterpreisen einkaufen. Aber aufgepasst: Die Aktion gilt nur für vorrätige Ware im Markt. Vorbeischauen lohnt sich also. Wir haben alle Rabatte für dich im Überblick. Die besten Produktangebote findest du im aktuellen Prospekt deines Fachmarkts:

Hier geht es zu den Prospekten expert Bamberg expert Bayreuth expert Hof expert Höchstadt expert Kronach expert Münchberg

Einkaufen zu Mitarbeiterpreisen: Erhalte 10% auf Alles

So einfach war Sparen schon lange nicht mehr: Aktuell kannst du in deinem expert-Markt zu Mitarbeiterpreisen einkaufen. Die Mega-Rabattaktion lässt dich 10% auf Alles* sparen.

Noch mehr Rabatte: 15% auf Haushaltsgeräte & 25% auf ausgewählte Produkte

Die expert-Märkte setzen noch einen drauf, denn zu den Personalkauftagen erhältst du 15% auf Haushalts-Kleingeräte und Haushalts-Großgeräte* und 25% auf ausgewählte Einzelstücke, Ausstellungsstücke und Restposten*.