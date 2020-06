Große Rabattaktion: Amazon Sommerangebote starten am 1.Juli

Schnäppchenjäger freuen sich jährlich über den Prime Day von Amazon. Der steht normalerweise im Juli an. Doch noch gibt es dazu keine Ankündigung vonseiten des Onlineversandhändlers. Stattdessen hat Amazon nun die Sommerangebote angekündigt.

Diese starten am 01. Juli und dauern zwei Wochen an, ehe sie am 15. Juli enden. Kunden erwartet dabei ein Rabatt von bis zu 40 Prozent, wie aus einer Pressemitteilung von Amazon hervorgeht. Das Angebot auf www.amazon.de/angebote* erstreckt sich über sämtliche Kategorien - "Von Gartenhelfern wie dem Mähroboter von Gardena über Küchenartikel wie dem Soda Stream Crystal bis hin zu Smartphones* wie dem Galaxy M31 ist für jeden Bedarf etwas dabei."

Vielfältige Angebote - Vorteile für Prime-Kunden

Täglich wird es aus verschiedenen Kategorien Angebote des Tages geben, die dann 24 Stunden gültig sind. Außerdem kündigt Amazon Blitzangebote an, die täglich ab 6 Uhr morgens verfügbar sein werden. "Diese Angebote sind für maximal 12 Stunden aktiv und können blitzschnell ausverkauft sein." Prime-Kunden sind dabei im Vorteil: Sie können bereits 30 Minuten früher auf die Blitzangebote zugreifen.

Um die Bandbreite der Angebote zu verdeutlichen hat der Versandhändler aufgelistet, welche Highlights aus den Sommerangeboten ausgewählt werden können:

Tablets und Laptops von Microsoft, Huawei und Acer

von Microsoft, Huawei und Acer Smartphones und sturzsichere Schutzhüllen von Samsung, Motorola und Otterbox

und von Samsung, Motorola und Otterbox LED-Fernseher von LG und Hisense

von LG und Hisense Ventilatoren und Beleuchtung von Nanoleaf, Rowenta und Philips

und von Nanoleaf, Rowenta und Philips Kühl- und Gefrierlösungen von Samsung, Haier und Bauknecht

von Samsung, Haier und Bauknecht Camping-Zubehör von Campingaz

von Campingaz Spielzeug von LEGO und Playmobil

von LEGO und Playmobil Fitness-Uhren von Fitbit und Garmin

von Fitbit und Garmin Möbel von Kare Design, Sedus und Songmics

von Kare Design, Sedus und Songmics Werkzeuge von Bosch

Zudem kündigte der Versandhändler eine weitere Funktion für Kunden an, die Amazon über die App nutzen: Favorisierte Produkte können mit "Beobachten" markiert werden. "So erhalten sie automatisch eine Push-Benachrichtigung, sobald das Angebot startet."

Zusätzlich wird für den guten Zweck aufmerksam gemacht: "Für Bestellungen über smile.amazon.com gibt Amazon 0,5 Prozent des Einkaufspreises ohne zusätzliche Kosten an eine von tausenden lokalen und bundesweiten Organisationen." Dabei können Kundinnen und Kunden selbst entscheiden und auswählen, an welche Einrichtung der Betrag gehen soll.

