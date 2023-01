ANZEIGE aktualisiert vor 7 Stunden

Schnäppchen

Große LG-TV-Aktion mit 200 Euro Einkaufsgutschein – weitere Top-Deals gibt's bei fünf expert-Filialen in Franken

Der TV-Deal der expert-Märkte in Bad Kissingen, Forchheim, Fürth, Haßfurt und Schweinfurt hat es in sich: Beim Kauf eines TV-Geräts ab 299 Euro kannst du dir einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro sichern. Weitere Highlights – wie zum Beispiel den Tefal Optigrill für nur 119 Euro – findest du in unserem Überblick.