Deutschland vor 1 Stunde

Smartphone-Tipp

Shopping-Fans werden sie lieben: Kennst du diese neue Google-Funktion schon?

Shopping war noch nie so einfach: Mit der Funktion Google Lens fotografierst du einen Gegenstand und bekommst sofort die besten Angebote angezeigt. Das ist enorm praktisch, da das lästige Tippen und ewige Suchen nach deinem Wunsch-Produkt komplett wegfallen. Neu ist, dass sich die Lens-Funktion direkt in der Google-App befindet. Wir stellen dir diese Shopping-Funktion vor und verraten dir, was Google Lens außerdem noch kann.