Sichere dir jetzt mit dem Hammer-Deal von Jeep E-Bikes ein hochwertiges Faltrad: Das Jeep Fold E-Bike FR 7011* gibt es aktuell zum Angebots-Preis von 1.649 Euro (statt 2.199 Euro) - somit sparst du ganze 550 Euro. On top gibt es außerdem eine erstklassige Gepäckträgertasche, im Deal gratis für dich. Mit dem kostenlosen Versand sparst du in Summe starke 688,90 Euro. Wenn du zwei Bikes kaufst, sparst du zusätzlich 100 Euro mit dem Partnerrabatt. Die Marke Jeep vertritt bereits seit über 80 Jahren die Ideale Freiheit, Leistungsfähigkeit und Beständigkeit - alle, die sich damit identifizieren können, werden auch mit den E-Bikes von Jeep bestens zurechtkommen. Schnell sein lohnt sich, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit!

Das Faltrad von Jeep E-Bikes eignet sich ideal als flexibles Mobilitätsmittel im nächsten Urlaub. Aber auch Pendler profitieren vom Jeep Fold E-Bike FR 7011* als Fortbewegungsmittel für die letzte Meile. Besonders praktisch: Das E-Bike lässt sich mit wenigen Handgriffen auf Kofferformat zusammenklappen . Für idyllische Tagesausflüge per Fahrrad wird es dann einfach wieder in wenigen Augenblicken aufgebaut. Wer als Pendler unterwegs ist, kann das E-Bike-Leichtgewicht einfach wie einen Koffer transportieren und so in Bus und Bahn unter dem Sitz verstauen. Das Faltrad wiegt etwa 26 Kilogramm und ist in zusammengeklapptem Zustand 80x90x53 cm klein. Gerade auch in Anbetracht der aktuell extrem hohen Spritpreise und durch das 9-Euro-Ticket lohnt es sich umso mehr, auf dem Weg zur Arbeit einfach mal auf das Auto zu verzichten.