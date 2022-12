Weihnachten rückt immer näher - und damit die Zeit zum Genießen und Entspannen. Zusammen mit ab-hof-weine.de haben wir zwei Silvaner-Pakete geschnürt, die für exklusiven Genuss stehen. Diese und andere Frankenweine eignen sich ideal als Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten. Wir stellen die Winzer und den Online-Shop hinter den Weinen für dich vor.

Der Zellinger Sonnleiter Silvaner ist ein echter Allrounder . Der Wein hat eine dezente und frische Säure und zeichnet sich durch seine aromatisch saftige Note aus. Daher passt er gut zu Gemüsepfannen, Fischgerichten und auch zu Spargel. Hergestellt wird der Wein von Korbus Wine. Dort wird der feinfruchtige Silvaner schonend und sanft abgepresst, temperaturgesteuert gegärt und besitzt eine kurze Maischezeit. Mit der inFranken.de-Aktion erhältst du das "5+1"-Paket für nur 34,50 Euro *, anstatt für 51 Euro (zzgl. Versandkostenpauschale von 6,90 Euro in GER, ab 12 Flaschen versandkostenfrei).

Mit den zwei Genießer-Paketen von Ab Hof Weine kannst du beim Kauf von regionalen Weinen noch bis Weihnachten so richtig sparen:

Mit dem fränkischen Allrounder in der "5+1"-Aktion * oder im großen Franken-Paket * sparst du jetzt bis zu 32 Prozent . Wein kaufen im Paket ab 34,50 Euro - hier bekommst du alle Infos zu den Paketen und weiteren fränkischen Klassikern wie Bacchus, Rotling oder Kerner.

Das große Franken-Paket: Fränkische Vielfalt zum Sonderpreis

Zwölf Flaschen Wein mit unterschiedlichen Weinsorten und Lagen befinden sich im großen Franken-Paket von Korbus Wine*. Der Schwerpunkt liegt auch hier auf dem Silvaner, die Weine sind aber alles andere als eintönig: Jeder Wein zeichnet sich durch spezielle Eigenschaften und somit auch durch unterschiedlichen Geschmacksnoten aus. Zwei Sorten wurden zudem mit Gold prämiert. Folgende Weine sind enthalten:

4 x Weißwein a 0,75 Liter von Korbus Wine - Gutswein, Zellinger Sonnleite Silvaner 2021

4 x Weißwein a 0,75 Liter von Korbus Wine - #03. Silvaner meets Riesling - Prämiert mit DLG Bundeweinprämierung GOLD

2 x Weißwein a 0,75 Liter von Korbus Wine - Große Lage, Johannisberg Silvaner - Prämiert mit MUNDUS VINI Gold

2 x Weißwein a 0,75 Liter - Erste Lage, Escherndorfer Lump Silvaner

Beim Kauf über Ab Hof Weine sparst du jetzt 29 Prozent auf das Paket* und bezahlst anstatt 140 Euro nur 99,99 Euro (hier sparst du dir zusätzlich die Versandkosten).

Winzer aus Weinfranken: "Stories in a Bottle" - die Besonderheit von Korbus Wine

Beim Weingut Korbus Wine aus Zellingen (nördlich von Würzburg) hat jeder Wein seine ganz eigene kleine Geschichte. Als oberste Priorität gilt: "Einfach sehr guten Wein machen". Dabei ist der Winzer Manuel Etthöfer auch mal mutig und kombiniert das Unmögliche miteinander, um so neue Geschichten zu schreiben. Hier findest du alle Kreationen von Korbus Wine* auf ab-hof-weine.de.

Etthöfer verfolgt täglich das Ziel, Charakter-Weine an- und auszubauen, welche einen eigenen Stil und eine eigene Note haben. Dabei arbeitet der Winzer immer im Einklang mit der Natur. Daher wird der Rebberg stets mit Respekt bearbeitet und bewirtschaftet. Etthöfers Kunst ist es, all die Eigenschaften der Natur anzunehmen, sie nicht zu verändern, aber trotzdem die kleinen Besonderheiten und Nuancen zu kennen, welche er herauskitzeln will.

Frankenwein bei Ab Hof Weine kaufen - unsere Empfehlungen

Winzer wie Manuel Etthöfer stehen für einzigartigen Weingenuss aus Franken. Hier findest du weitere Empfehlungen aus der Redaktion:

24 Abende voller Genuss: Der Adventskalender von ab-hof-weine.de

Über die Weihnachtszeit kannst du mit dem Adventskalender von Ab Hof Weine deine Weinkenntnisse ausbauen. Hinter jedem Türchen findest du eine Viertelliter-Flasche einer Weinspezialität. Ob Rot, Weiß oder Rosé - der Adventskalender "Generation Pinot"* für 99,90 Euro lässt dich jeden Abend eine besondere Weinsorte genießen. So gestaltest du deine Adventsabende nicht nur gemütlich, sondern kannst auch jeden Abend live auf Instagram eine Verkostung mit dem Winzer deines Weins genießen.

Aus Leidenschaft zu Wein und Weinliebhaber*innen: Wein online kaufen bei Ab Hof Wein

Der Online-Shop ab-hof-weine.de* wird von jungen Menschen aus der Weinbranche betrieben. Ihr Ziel ist es, die Vielfalt im Wein zu fördern. Hinter dem Namen Ab Hof Wein steht kein Konzern, sondern Marian, welcher sich persönlich um die Weinberatungen kümmert und Gabriella, welche die Vielfalt des Weines für jeden zugänglich machen möchte. Lass dich gerne persönlich beraten!

Daher kannst du im Online-Shop viele außergewöhnliche Weine entdecken. Neben größeren Weingütern werden auch kleinere Weingüter gefördert, welche hervorragende Weine produzieren. Besonders ist auch, dass die Weingüter die Weinbeschreibungen selbst schreiben und ihren Wein selbst an dich verschicken, um Handelsketten zu reduzieren. Ab dem Kauf von zwölf Flaschen ist die Lieferung umsonst.