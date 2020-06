Fire TV Stick zum Schnäppchenpreis: Jetzt nur 19,99 bei Amazon

Der Fire TV Stick von Amazon* verwandelt jeden langweiligen HD-TV in ein "smartes" Multimedia-Gerät. Mit Alexa Sprachsteuerung oder per Fernbedienung. Aktuell gibt es den Fire TV Stick besonders günstig bei Amazon: Die HD-Variante des Sticks kostet nur 19,99 Euro* statt 39,99 Euro, die 4K-Variante nur 39,99 Euro* statt 59,99 Euro.

Der Fire TV Stick ist der absolute Bestseller unter den Amazon Geräten- und Zubehör*, was auch die fast 50.000 überwiegend positiven Bewertungen auf Amazon.de* bestätigen. Wir stellen Ihnen die Streaming-Wunderwaffe vor und erklären, wie sie funktioniert.

Was kann der Fire TV Stick?

Der Fire TV Stick von Amazon ist ein sogenannter "Streaming-Media-Adapter", was bedeutet, dass man damit seinen gewöhnlichen HD-Fernseher* wie einen Smart-TV* nutzen kann. Somit kann man all die Multimedia-Vielfalt genießen, die im Internet zur Verfügung steht. Beispielsweise Serien, Filme*, Musik und so weiter. Bei der zweiten Generation des TV Sticks ist auch eine Sprachsteuerung mit Alexa möglich. So kann man den TV mit seiner Stimme steuern. Der Amazon Fire TV Stick der zweiten Generation zeigt Bilder in HD, also in einer Auflösung von 1080p. Möchte man eine schärfere Auflösung, sollte man sich den Fire TV Stick 4K Ultra HD* ansehen.

Fire TV Stick HD mit Alexa Sprachsteuerung

Alexa-Sprachbedienung*

mehr Speicherplatz für Apps und Spiele als jeder andere Streaming-Mediastick

Nutzung tausender Apps und Webseiten über Firefox und Silk

Kann Livebilder von unterstützten Kameras*, z.B. im Kinderzimmer, auf dem TV anzeigen

spezieller Vorteil für Prime-Mitglieder: unbegrenzter Zugriff auf tausende Filme und Serien und über 2 Millionen Songs

Keine Satellitenschüssel* nötig: Live-Fernsehen über DAZN, Waipu.tv oder Zattoo

Jetzt nur 19,99 Euro statt regulär 39,99 Euro (Stand: 18.06.2020)

So funktioniert der Fire TV Stick

Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Fire TV Stick sind ein Fernseher mit HD-Auflösung* sowie ein HDMI-Anschluss. Zudem eine WLAN-Verbindung. Zusätzlich muss man sich ein Konto bei Amazon einrichten, wenn man nicht bereits dort angemeldet ist.

Der Fire TV Stick wird zuerst mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose angeschlossen und dann per HDMI-Kabel*mit dem TV verbunden. Wenn die korrekten Batterien in die Fernbedienung* eingelegt sind, kann auch schon gestartet werden: auf dem Bildschirm werden dann die nächsten Schritte erklärt und man kann diesen ganz einfach folgen. Der Stick kann auch problemlos mit anderen zusätzlichen Fernsehern verbunden werden - sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Diese Apps sind auf dem Fire TV Stick

Der Fire TV Stick verfügt über eine Vielzahl an Anwendungen, darunter sind beispielsweise:

Amazon Prime

Amazon Music

Netflix

Disney+

Spotify

Youtube

DAZN

ARD

ZDF

und viele Weitere

Der Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa

Wer bereit ist, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, kann sich den Fire TV Stick 4K Ultra HD zulegen. Dieser verfügt über eine besonders scharfe 4K-Ultra-HD-Auflösung und bringt außerdem einen sehr guten Dolby-Atmos-Klang mit, vorausgesetzt, Sie verfügen über eine dementsprechende Sound-Anlage. Jetzt nur 39,99 Euro statt regulär 59,99 Euro (Stand: 18.06.2020).

Alle Produkte rund um den Fire TV Stick gibt es auf Amazon.de.*

Fazit: Der Amazon Fire TV Stick empfiehlt sich nicht nur für Serien-Junkies und Film-Liebhaber. Sondern auch für alle Anderen, da man mit dem Streaming-Media-Adapter viele weitere Funktionen, wie beispielsweise Fernsehen, Musik hören, Bilder ansehen und viele mehr nutzen kann. Besseres Fernsehen ist mit dem Fire TV Stick definitiv möglich, da die Vielfalt an Möglichkeiten enorm höher ist.

Amazon Prime oder doch besser Netflix? Lesen Sie unseren Artikel zum besten Streaming-Dienst.

