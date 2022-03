Steigende Spritpreise bringen viele Autofahrer zum Umdenken

Derzeit ist die Nachfrage nach E-Autos besonders groß - doch die meisten Händler bekommen keine Autos mehr auf den Hof. Wir haben für dich ein Restkontingent ausfindig gemacht: Das Autohaus König bringt einen unschlagbaren Leasing-Deal auf die Straße - und macht dich damit unabhängig von hohen Spritpreisen. Zwischen diesen Modellen & Leasingangeboten kannst du wählen:

Der stylische Kleinwagen ist für den Weg zur Arbeit, kleinere Einkäufe und Ausfahrten am Wochenende gemacht. Der Fiat 500 als Elektro punktet dabei mit einem modernen Design, dem emissionsfreien Antrieb und ordentlich PS unter der Haube. 2021 zählte der Italiener zur Top-10 der meistverkaufen E-Autos in Deutschland. Besonders interessant ist die Lieferzeit von unter vier Monaten - so kannst du noch diesen Sommer mit deinem neuen Fiat losdüsen. Optional kannst du die Vollkaskoversicherung zubuchen.