Der erfolgreichste Fußball-Club Deutschlands erfreut seine Fans in diesem Jahr mit tollen Adventskalender im schicken FC Bayern-Design*. Die Adventskalender gibt es in vier Varianten: als Schoko-Adventskalender, in der Premium-Version, speziell für Kinder und als Adventskalender zum selber basteln.

Wer also seinen Lieben oder sich selbst eine vorweihnachtliche Freude machen möchte, trifft mit den FC Bayern-Adventskalendern sicherlich keine schlechte Wahl. Wir stellen Ihnen die vier exklusiven Modelle vor.

Das sind die FC Bayern München Adventskalender 2020

Ob für Nachkatzen oder für alle Sammler von FC Bayern München Fanartikeln*: Die diesjährigen Adventskalender des Bayern-Clubs lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Wir stellen Ihnen die vier tollen Fan-Adventskalender des FC Bayern Münchens vor.

Der FC Bayern München Schoko Adventskalender

In diesem tollen Schoko-Adventskalender im FC Bayern-Design* sind insgesamt 25 Vollmilch-Schokoladentäfelchen enthalten. Das Beste an diesem Fan-Kalender: Es winkt die Chance auf einen der tollen Preise des integrierten Gewinnspiels - zur Auswahl stehen unterschriebene Trikots, Authentic Trikots, 1000 Gutscheine im Wert von je 19 Euro und zudem 5-Euro-Gutscheine. Neben einer leckeren Schokolade jeden Tag, kann also auch noch ein cooler Fan-Artikel gewonnen werden.

Der FC Bayern Premium Adventskalender

Noch toller wird es mit dem FC Bayern Premium Adventskalender*: Hinter jedem Türchen versteckt sich ein cooler Fan-Artikel. Ob Bierdeckel, Taschenlampe, Kopfhörer oder Kartenspiel - die kleinen Überraschungen sind alle im FC Bayern-Design gehalten und sind die perfekte Ausstattung für echte Fans des Fußballvereins. Schnell sein lohnt sich: Der Premium Adventskalender ist limitiert und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Der FC Bayern Adventskalender für Kinder

Auch ein spezieller FC Bayern Adventskalender für Kinder* ist dieses Jahr dabei. Dieser enthält Produkte, die sich besonders für Kinder eignen, beispielsweise Schreibutensilien für die Schule, Sticker, eine Trillerpfeife, ein Armband oder ein Puzzle. Der Adventskalender ist mit den Lieblingsspielern der Kids verziert, die jeden Tag eine neue Überraschung bereit halten.

Auch interessant: Informationen zu Weihnachten unter Corona erfahren Sie in unserem Artikel zur Vor-Quarantäne vor den Feiertagen.

FC Bayern Bastel Adventskalender

Für alle, die sich künstlerisch betätigen möchten, ist der FC Bayern Adventskalender zum Basteln* perfekt. Im Bastel-Set sind Papiertüten zum Befüllen, Aufkleber mit den Zahlen in FCB-Farben, Schnüre und Holz-Wäscheklammern zum Aufhängen des Adventskalender enthalten. Die Tüten werden mit eigenen kleinen Überraschungen befüllt, zum Beispiel mit tollen Fan-Artikeln*.

Viele weitere Adventskalender finden Sie bei Amazon.*

Fazit: Tolle Adventskalender für große und kleine Fans

Für große und kleine Fans des FC Bayern München ist bei der diesjährigen Adventskalender-Kollektion das Richtige dabei. Ob mit Schokolade für Naschkatzen, in der hochwertigen Premium-Version, in der Variante für Kinder oder sogar als Kit zum selbst basteln - so lässt sich die Vorweihnachtszeit Fan-getreu versüßen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.