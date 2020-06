Adidas Face Cover: Cooler Mundschutz im Dreierpack für nur 12,95 Euro

Adidas bringt mit "Face Cover"* einen eigenen Mundschutz auf den Markt. Aufgrund des Coronavirus sind Mund-Nasen-Schutzmasken derzeit in Geschäften, Restaurants, in Bus und Bahn oder beim Friseur Pflicht. Und das durchaus mit gutem Grund, denn das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann die Infektionsrate deutlich reduzieren, wie aktuelle Studien belegen. Somit können Sie sich und andere effektiv schützen. Doch viele Masken auf dem Markt sind weder bequem noch schön. Wir stellen Ihnen Face Cover* von Adidas vor.

Bunt, weiß oder mit Blümchenmuster? Ein schicker Mundschutz muss ab jetzt keine Wunschvorstellung mehr sein. Mit dem Adidas Face Cover* kommt nun ein praktischer Mund-Nasen-Schutz auf den Markt, mit dem Sie sich stilsicher schützen können. Mit dem Kauf des Face Covers tun Sie darüberhinaus noch Gutes - wir verraten Ihnen, warum.

Das Adidas Face Cover: bequem und stilsicher

Das Adidas Face Cover* kann, wie jeder Mund-Nasen-Schutz, helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In dem dezenten, schwarzen Design, welches zu jedem Kleidungsstill passt - ob sportlich oder elegant - sagen Sie der Pandemie stilsicher den Kampf an. Das Face Cover ist aus weichem, atmungsaktivem Material und ist wasch- und wiederverwendbar. Das Dreierpack erhalten Sie für 12,95 Euro.

Mit dem Kauf des Face Covers Gutes tun

Mit dem Face Cover von Adidas schützen Sie nicht nur sich selbst und die Menschen in Ihrem Umfeld, Sie tun darüber hinaus noch mehr Gutes: Mit jedem verkauften Dreierpack gehen zwei Euro an den Coronavirus-Spendenfonds von Save The Children.

Das Adidas Face Cover besteht aus 93 Prozent recyceltem Polyester und sieben Prozent Elastan. Mit seinem weichen, atmungsaktiven und doppellagigen Material und den elastischen Ohrschlingen bietet Adidas Ihnen einen komfortablen und gut schützenden Mund-Nasen-Schutz im klassischen Schwarz, garniert mit dem bekannten Adidas-Logo.

